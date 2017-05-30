 Başkan bugün BeIN’de – Fotomaç – 30 Mayıs 2017
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    30 Mayıs 2017, Salı
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    Başkan bugün BeIN’de

    Başkan bugün BeIN’de
    Şampiyon 'ın başkanı , bugün yayıncı kuruluş BeIN Sports'un konuğu olacak. Vodafone Stadı'ndan naklen ekranlara gelecek özel yayında başkan Orman, Şansal Büyüka'nın sorularını yanıtlayacak. Başkanın, sezon başından şampiyonluğa ulaşana kadar geçilen yolda yaşananları anlatacak "'la Özel" programı saat 14:00'te beIN Sports HD 1'de olacak.
    1. 30 Mayıs 2017, Salı
    2. Güncelleme: 00:50
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