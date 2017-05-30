Avrupa Kartal’ı konuşuyor
Siyah-beyazlıların şampiyonluğu Avrupa basınında da geniş yankı uyandırdı. L’equipe, “Türkiye’de şampiyon Beşiktaş olarak devam ediyor” manşetini attı.
Beşiktaş'ta oynadığı başarılı futbol ile dikkat çeken Babel'in ülkesi Hollanda'da Beşiktaş'ın şampiyonluğunu sayfalarına taşıdı. Ülkenin en önemli gazetelerinden De Telegraaf, "Babel, Beşiktaş ile şampiyonluğu kazandı" manşetine atarken; bir diğer Hollanda gazetesi Algemeen Dagblad ise "Babel'in golüyle Beşiktaş şampiyonluğa ulaştı" manşetini aterken Hollanda şehirlerinde özellikle Rotterdam'da şampiyonluğu kutlayan Türk taraftarlardan da bahsetti. Hollandalı Nu Sport internet sitesi de Beşiktaş'ın 15'inci şampiyonluğu sonrası "Babel, Beşiktaş'ın 15'inci şampiyonluğu kazanmasında önemli rol oynadı" manşetini attı.
- 30 Mayıs 2017, Salı
- Güncelleme: 00:47
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Yeni formalar uğurlu geldi
Toplam 18
Yorum
Ultra42 6 maç var en az hakemlerce katledilen. Ve şereften bahsedip şampiyonluk kutlayan en az 10 maç hediye edilen bjk
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Yeni formalar uğurlu geldi
Toplam 18
Yorum
ahahah kendinizi kandırın helal süper devam :D :D :D :D :D :D
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Porto'dan Beşiktaş'a 3 gün süre
Toplam 3
Yorum
boşver 10 milyon ağaçtamı yetişiyor boşverin almayın gelecek sezon bonservisini alıp kendi gelsin.
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