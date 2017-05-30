 Avrupa Kartal’ı konuşuyor – Fotomaç – 30 Mayıs 2017
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    30 Mayıs 2017, Salı
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    Avrupa Kartal’ı konuşuyor

    Avrupa Kartal’ı konuşuyor

    Siyah-beyazlıların şampiyonluğu Avrupa basınında da geniş yankı uyandırdı. L’equipe, “Türkiye’de şampiyon olarak devam ediyor” manşetini attı.

    'ın şampiyonluğu sadece Türkiye'de değil, Avrupa basınında da yankı uyandırdı. Portekiz, İspanya, Hollanda ve Fransa basınının önemli gazeteleri Beşiktaş'ın şampiyonluğunu manşetlerinden duyurdular. Beşiktaş'ın şampiyonluğuna en büyük ilgiyi gösteren ülkelerin başında Portekiz geldi. Portekiz Milli Takımı'nın yıldız oyuncusu Quaresma'nın yanı sıra Porto'dan kiralık Aboubakar ve Benfica'dan kiralık Talisca'nın Beşiktaş forması ile yaşadıkları şampiyonluk sonrası ülkenin iki önemli spor gazetesi haberi manşetlerinden verdi. Record gazetesi "Beşiktaş yeniden şampiyonluğunu kutluyor" manşetini atarken, siyah-beyazlılarda gecenin kahramanının 2 gol atan Talisca olduğunu yazdı. Bir diğer Portekiz gazetesi Abola ise Quaresma ile Talisca'nın birlikte çektirdikleri fotoğraf ile "Talisca attı, şampiyonluk kutlamaları başladı" manşetini attı. İspanya'nın önemli yayın organlarından Marca da "Beşiktaş yine şampiyon" diye yazdı. Fransa'nın ünlü L'equipe gazetesi de Beşiktaş'ın şampiyonluğunun ardından "Türkiye'de şampiyon Beşiktaş olarak devam ediyor" manşetini attı.

    Beşiktaş'ta oynadığı başarılı futbol ile dikkat çeken Babel'in ülkesi Hollanda'da Beşiktaş'ın şampiyonluğunu sayfalarına taşıdı. Ülkenin en önemli gazetelerinden De Telegraaf, "Babel, Beşiktaş ile şampiyonluğu kazandı" manşetine atarken; bir diğer Hollanda gazetesi Algemeen Dagblad ise "Babel'in golüyle Beşiktaş şampiyonluğa ulaştı" manşetini aterken Hollanda şehirlerinde özellikle Rotterdam'da şampiyonluğu kutlayan Türk taraftarlardan da bahsetti. Hollandalı Nu Sport internet sitesi de Beşiktaş'ın 15'inci şampiyonluğu sonrası "Babel, Beşiktaş'ın 15'inci şampiyonluğu kazanmasında önemli rol oynadı" manşetini attı.
    1. 30 Mayıs 2017, Salı
    2. Güncelleme: 00:47
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