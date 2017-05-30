 Adım adım Kartal’a – Fotomaç – 30 Mayıs 2017
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    30 Mayıs 2017, Salı
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    Adım adım Kartal’a

    Adım adım Kartal’a

    Roma, kiralık oynattığı Vermaelen’i satın almaktan vazgeçti. Yönetim, Barça’nın da istemediği stoper için birkaç güne kadar İspanya’ya gidecek.

    uzun süredir kadrosuna katmak istediği stoper Thomas Vermaelen konusunda mutlu sona çok yaklaştı. İlk olarak menajer Kees Vos'un önerdiği Belçikalı futbolcu için kiralık oynadığı İtalyan kulübü Roma, satın alma opsiyonunu kullanmaktan vazgeçti. Oyuncunun bonservisinin bulunduğu Barcelona'nın da 31 yaşındaki yıldızı kadrosunda tutmak istemediği bildirildi. Bunun üzerine harekete geçen Beşiktaş yönetiminin, birkaç gün içinde İspanya'ya gidip sol stoper için Barçalı yetkililerle masaya oturacağı kaydedildi. Daha önce aynı kulüpten Adriano'yu düşük bir rakama getiren başkan Orman'ın, Vermaelen'e de çok uygun şartlarda imza attırma ihtimali oldukça yüksek.

    ABOUBAKAR İÇİN KRİTİK GÜN
    Öte yandan Aboubakar'ın bonservisini alması için bugün son gün. 25 yaşındaki golcü için bugün Portekiz'de kritik bir görüşme olacak. Record gazetesine göre Porto'ya gidecek Beşiktaşlı yöneticiler 10 milyon euro'luk satın alma bedeli üzerinden bir görüşme yapacak. Beşiktaş'ın sezon başında kiralamak için 3.5 milyon euro verdiği Aboubakar'ı bir kez daha kiralamak istediği fakat sezon sonu sözleşmesi biteceği için Porto'nun buna yanaşmadığı hatırlatıldı.
    1. 30 Mayıs 2017, Salı
    2. Güncelleme: 01:02
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