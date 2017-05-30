Adım adım Kartal’a
Roma, kiralık oynattığı Vermaelen’i satın almaktan vazgeçti. Yönetim, Barça’nın da istemediği stoper için birkaç güne kadar İspanya’ya gidecek.
ABOUBAKAR İÇİN KRİTİK GÜN
Öte yandan Aboubakar'ın bonservisini alması için bugün son gün. 25 yaşındaki golcü için bugün Portekiz'de kritik bir görüşme olacak. Record gazetesine göre Porto'ya gidecek Beşiktaşlı yöneticiler 10 milyon euro'luk satın alma bedeli üzerinden bir görüşme yapacak. Beşiktaş'ın sezon başında kiralamak için 3.5 milyon euro verdiği Aboubakar'ı bir kez daha kiralamak istediği fakat sezon sonu sözleşmesi biteceği için Porto'nun buna yanaşmadığı hatırlatıldı.
- 30 Mayıs 2017, Salı
- Güncelleme: 01:02
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Yeni formalar uğurlu geldi
Toplam 18
Yorum
Ultra42 6 maç var en az hakemlerce katledilen. Ve şereften bahsedip şampiyonluk kutlayan en az 10 maç hediye edilen bjk
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Yeni formalar uğurlu geldi
Toplam 18
Yorum
ahahah kendinizi kandırın helal süper devam :D :D :D :D :D :D
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Porto'dan Beşiktaş'a 3 gün süre
Toplam 3
Yorum
boşver 10 milyon ağaçtamı yetişiyor boşverin almayın gelecek sezon bonservisini alıp kendi gelsin.
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