"Yürekten tebrik ediyorum"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Süper Lig Şampiyonu olan Beşiktaş için tebrik mesajı yayınladı. Erdoğan, "Spor Toto Süper Lig 2016-2017 Turgay Şeren Sezonu Şampiyonu olan Beşiktas'ı yürekten tebrik ediyorum" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2016-2017 Spor Toto Süper Lig Şampiyonu olan Beşiktaş'ı tebrik etti. Sosyal paylaşım sitesi Twitter'da "Spor Toto Süper Lig 2016-2017 sezonu Şampiyonu Beşiktaş'ı yürekten tebrik ediyorum #ŞampiyonBeşiktaş" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'un Fethinin 564. Yılı Kutlamaları'nda yaptığı konuşmada da Beşiktaş'ı da tebrik etmeyi unutmadı.
"BEN BIRAKTIĞIMDA 4-0'DI"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beşiktaş'ın şampiyonluğuyla ilgili "Bu akşam Beşiktaş Türkiye ligi şampiyonu oldu. Tebrik ediyorum. Kutluyorum. Ben bıraktığımda 4-0'dı. Her ne kadar Fenerbahçeliysem de tebrik etmek boynumun borcudur. Bize de bu yakışır" diye konuştu.
- 29 Mayıs 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 01:44
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''Kalitemiz bu''
Toplam 44
Yorum
StArLoRd Bana göre oyuncular hocayı sattı senin söyleminden anca bu çıkar ki görünende o zannedersem hocanın sucu yokmu elbette var ama futbolcuların daha fazla var
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Trabzonspor’da Avrupa üzüntüsü
Toplam 5
Yorum
ne büyüksün Trabzonsporu kaale alıp buraya yorum yazma gereği duyduğuna göre sıradan bir anadolu klübünden fazlası olsa gerek.
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F.Bahçe bayrağına çirkin saldırı!
Toplam 8
Yorum
aasdasd1907 kaşınmayın yoksa seneye geliriz yeni stadınızıda basarız.....Sefa reis çarşıyı nasıl kovaladın Anlatsana kardeşlerineeeee!!! :))
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