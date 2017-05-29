Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2016-2017 Spor Toto Süper Lig Şampiyonu olan Beşiktaş'ı tebrik etti. Sosyal paylaşım sitesi Twitter'da "Spor Toto Süper Lig 2016-2017 sezonu Şampiyonu Beşiktaş'ı yürekten tebrik ediyorum #ŞampiyonBeşiktaş" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'un Fethinin 564. Yılı Kutlamaları'nda yaptığı konuşmada da Beşiktaş'ı da tebrik etmeyi unutmadı.



"BEN BIRAKTIĞIMDA 4-0'DI"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beşiktaş'ın şampiyonluğuyla ilgili "Bu akşam Beşiktaş Türkiye ligi şampiyonu oldu. Tebrik ediyorum. Kutluyorum. Ben bıraktığımda 4-0'dı. Her ne kadar Fenerbahçeliysem de tebrik etmek boynumun borcudur. Bize de bu yakışır" diye konuştu.