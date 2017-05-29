 Yıldızların altında – Fotomaç – 29 Mayıs 2017
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    29 Mayıs 2017, Pazartesi
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    Yıldızların altında

    Yıldızların altında

    Üst üste 2. şampiyonluğunu kazanan ve 3’üncü yıldızı göğsüne takan Kartal, ilk yıldızı 1966-1967, 2. yıldızı ise 1991-1992 sezonunda kazanmıştı

    Kara Kartal yıldızları bir bir toplamaya devam ediyor. İlk şampiyonluğunu 1956-57 sezonunda yaşayan Beşiktaş, ilk yıldızını 1966-67 sezonunu zirvede bitirerek kazandığı 5. şampiyonlukla taktı. Siyah-beyazlılar 10. kez ligin en tepesine 1991-92 sezonunda çıktı ve 2. yıldızı formasına işledi. Geçen sezon 14. kupasını göğüsleyen Kara Kartal, 2016-17'de G.Antep'te 15. kez mutlu sona ulaştı ve 3 yıldızlı Fenerbahçe'ye yetişti.

    2002'DE TESCİLLENDİ
    1959'da başlayan Süper Lig'de 12 şampiyonluğu bulunan siyah-beyazlı takımın, bu tarihten önce başlayan ligde aldığı 2 şampiyonluğunun, Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu kararıyla lig şampiyonluğuna eklenmesiyle kupa sayısı 14 olarak tescillendi. , böylece 15. şampiyonluğuna ulaştı.

    25 YIL SONRA GELEN ZAFER
    Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig 33. haftasında Gaziantepspor deplasmanında galip gelerek 15. şampiyonluğunu ilan etti. Geçtiğimiz sezon Şenol Güneş yönetiminde uzun süren şampiyonluk hasretini sona erdiren siyah beyazlılar, 2016-17 sezonunu da şampiyon tamamlayarak 25 yıl sonra bir ilki başardı. 3. yıldızın sahibi olan siyah beyazlılar, teknik direktör Gordon Milne döneminin ardından tam 25 yıl sonra ilk kez üst üste 2 kez şampiyonluk sevinci yaşadı.
    1. 29 Mayıs 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:26
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