Yıldızların altında
Üst üste 2. şampiyonluğunu kazanan ve 3’üncü yıldızı göğsüne takan Kartal, ilk yıldızı 1966-1967, 2. yıldızı ise 1991-1992 sezonunda kazanmıştı
2002'DE TESCİLLENDİ
1959'da başlayan Süper Lig'de 12 şampiyonluğu bulunan siyah-beyazlı takımın, bu tarihten önce başlayan ligde aldığı 2 şampiyonluğunun, Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu kararıyla lig şampiyonluğuna eklenmesiyle kupa sayısı 14 olarak tescillendi. Beşiktaş, böylece 15. şampiyonluğuna ulaştı.
25 YIL SONRA GELEN ZAFER
Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig 33. haftasında Gaziantepspor deplasmanında galip gelerek 15. şampiyonluğunu ilan etti. Geçtiğimiz sezon Şenol Güneş yönetiminde uzun süren şampiyonluk hasretini sona erdiren siyah beyazlılar, 2016-17 sezonunu da şampiyon tamamlayarak 25 yıl sonra bir ilki başardı. 3. yıldızın sahibi olan siyah beyazlılar, teknik direktör Gordon Milne döneminin ardından tam 25 yıl sonra ilk kez üst üste 2 kez şampiyonluk sevinci yaşadı.
- 29 Mayıs 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 01:26
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''Kalitemiz bu''
Toplam 44
Yorum
StArLoRd Bana göre oyuncular hocayı sattı senin söyleminden anca bu çıkar ki görünende o zannedersem hocanın sucu yokmu elbette var ama futbolcuların daha fazla var
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Trabzonspor’da Avrupa üzüntüsü
Toplam 5
Yorum
ne büyüksün Trabzonsporu kaale alıp buraya yorum yazma gereği duyduğuna göre sıradan bir anadolu klübünden fazlası olsa gerek.
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F.Bahçe bayrağına çirkin saldırı!
Toplam 8
Yorum
aasdasd1907 kaşınmayın yoksa seneye geliriz yeni stadınızıda basarız.....Sefa reis çarşıyı nasıl kovaladın Anlatsana kardeşlerineeeee!!! :))
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