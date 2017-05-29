 Tosic'ten van Persie'ye mesaj! – Fotomaç – 29 Mayıs 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    29 Mayıs 2017, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    'ten van Persie'ye mesaj!

    Tosic'ten van Persie'ye mesaj!

    Beşiktaş'ın Sırp stoperi Dusko , şampiyonluğun ardından Robin van Persie'yi unutmadı.

    Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe'nin Beşiktaş'ı 1-0 mağlup ettiği maçta Hollandalı yıldıza kafa attığı için kırmızı kart gören Dusko , kazanılan şampiyonluk sonrası Van Persie'ye gönderme yaptı.

    Instagram hesabından şampiyonluk ve yıldız fotoğrafı paylaşan Tosic, bu görseli Robin van Persie'yi etiketleyerek yayınladı.

    1. 29 Mayıs 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:03
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Tosic'ten van Persie'ye mesaj! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.