''Taraftara aşığım, onlar da bana aşık''

Şampiyon Beşiktaş'ın yıldızı Quaresma, maçın ardından flaş açıklamalar yaptı.

Kanının son damlasına kadar Beşiktaş için mücadele edeceğini ifade eden Quaresma, "Çok mutluyum, büyük bir takım gibi mücadele ettik ve şimdi de büyük bir takım gibi kutlayacağız. Ben Beşiktaş taraftarına aşığım, onlar da bana aşık. İlk geldiğim gün de söyledim, kanımın son damlasına kadar bu forma için mücadele edeceğim" dedi.