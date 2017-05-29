Süper Lig’e Türk hoca damgası

Spor Toto Süper Lig'de son 10 sezona Türk teknik adamlar damgasını vurdu. Ligde en son 2006-07'de Zico şampiyon olmuştu. Şenol Güneş'in zaferiyle ligde Türk hocaların şampiyonluk serisi 10 sezona çıktı. Güneş; Gündüz Kılıç, Ahmet Suat Özyazıcı Fatih Terim'den sonra Süper Lig'de üst üste iki şampiyonluk yaşayan 4. yerli hoca oldu.