 Süper Lig’e Türk hoca damgası – Fotomaç – 29 Mayıs 2017
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    29 Mayıs 2017, Pazartesi
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    Süper Lig’e Türk hoca damgası

    Süper Lig’e Türk hoca damgası
    Spor Toto Süper Lig'de son 10 sezona Türk teknik adamlar damgasını vurdu. Ligde en son 2006-07'de Zico şampiyon olmuştu. Şenol Güneş'in zaferiyle ligde Türk hocaların şampiyonluk serisi 10 sezona çıktı. Güneş; Gündüz Kılıç, Ahmet Suat Özyazıcı Fatih Terim'den sonra Süper Lig'de üst üste iki şampiyonluk yaşayan 4. yerli hoca oldu.
    1. 29 Mayıs 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 00:24
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