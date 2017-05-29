 Seneye de şampiyonuz – Fotomaç – 29 Mayıs 2017
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    29 Mayıs 2017, Pazartesi
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    Seneye de şampiyonuz

    Seneye de şampiyonuz
    Şampiyon Beşiktaş'ın tecrübeli kalecisi Tolga Zengin, maç sonrası şunları söyledi: "Gördüğünüz gibi bütün bir senenin emeği burada yatıyor. Ama çok güzel bir hikayesi var, geçen sezon olsun, bu sezon olsun. Bu şampiyonlukta emeği geçen herkese, taraftara, yönetime, oyunculara teşekkür ederim. Umarım seneye de böyle olur."
    1. 29 Mayıs 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:27
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