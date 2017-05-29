Şampiyonluğun Avrupa'daki yankıları

Portekiz, İspanya, Hollanda ve Fransa basınının önemli gazeteleri Beşiktaş'ın şampiyonluğunu duyurdular. Beşiktaş'ın şampiyonluğuna en büyük ilgiyi gösteren ülkelerin başında Portekiz geldi. Portekiz Milli Takımı'nın yıldız oyuncusu Ricardo Quaresma'nın yanı sıra Porto'dan kiralık Aboubakar ve Benfica'dan kiralık Talisca'nın Beşiktaş forması ile yaşadıkları şampiyonluk sonrası ülkenin 2 önemli spor gazetesi haberi manşetlerinden verdi. Record gazetesi "Beşiktaş yeniden şampiyonluğunu kutluyor" manşetini atarken, Siyah-Beyazlılarda gecenin kahramanının 2 gol atan Talisca olduğunu yazdılar.



Bir diğer Portekiz gazetesi Abola ise Quaresma ile Talisca'nın birlike çektirdikleri fotoğraf ile "Talisca attı, şampiyonluk kutlamaları başladı" manşetini attı.



Beşiktaş'ta oynadığı başarılı futbol ile dikkat çeken Ryan Babel'in ülkesi Hollanda'da Beşiktaş'ın şampiyonluğunu sayfalarına taşıdı. Ülkenin en önemli gazetelerinden De Telegraaf "Babel Beşiktaş ile şampiyonluğu kazandı" manşetine atarken Hollandalı oyuncunun Beşiktaş forması ile adeta yeniden doğduğunu ve oynadığı futbol ile dikkat çektiğini yazdı.



Bir diğer Hollanda gazetesi Algemeen Dagblad ise "Babel'in golüyle Beşiktaş şampiyonluğa ulaştı" manşetini aterken Hollanda şehirlerinde özellikle Rotterdam'da şampiyonluğu kutlayan Türk taraftarlardan da bahsetti.



Hollandalı Nu Sport internet sitesi de Beşiktaş'ın 15'inci şampiyonluğu sonrası "Babel Beşiktaş'ın 15'inci şampiyonluğu kazanmasında önemli rol oynadı" manşetini attı.



İspanya'nın önemli yayın organlarından Marca'da Beşiktaş'ın şampiyonluğu ile ilgili "Beşiktaş yine şampiyon" diye yazdı.

Fransa'nın ünlü L'equipe gazeteside Beşiktaş'ın şampiyonluğunun ardından "Türkiye'de şampiyon Beşiktaş olarak devam ediyor" manşetini attı.

Portekiz:

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Record gazetesi "Beşiktaş yeniden şampiyonluğunu kutluyor"

Abola ise Quaresma ile Talisca'nın birlike çektirdikleri fotoğraf ile "Talisca attı, şampiyonluk kutlamaları başladı" manşetini attı.

Hollanda:

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De Telegraaf "Babel Beşiktaş ile şampiyonluğu kazandı" manşetine atarken Hollandalı oyuncunun Beşiktaş forması ile adeta yeniden doğduğunu ve oynadığı futbol ile dikkat çektiğini yazdı.

Algemeen Dagblad ise "Babel'in golüyle Beşiktaş şampiyonluğa ulaştı" manşetini aterken Hollanda şehirlerinde özellikle Rotterdam'da şampiyonluğu kutlayan Türk taraftarlardan da bahsetti.

Nu Sport internet sitesi de Beşiktaş'ın 15'inci şampiyonluğu sonrası "Babel Beşiktaş'ın 15'inci şampiyonluğu kazanmasında önemli rol oynadı" manşetini attı.

İspanya:

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Marca: "Beşiktaş yine şampiyon"

Fransa:

L'equipe, "Türkiye'de şampiyon Beşiktaş olarak devam ediyor" manşetini attı.

