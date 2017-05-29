Şampiyon Beşiktaş
Gurur duy Beşiktaşlı... Gaziantep’i 4-0 mağlup eden siyah-beyazlı takım, ligde 15. şampiyonluğunu ilan edip 3. yıldızı göğsüne taktı.
GALA GECESİ VODAFONE STADI'NDA
Bu skorun ardından Beşiktaş puanını 74 yaptı ve 2. sırada yer alan Başakşehir ile arasındaki 4 puan farkını koruyarak şampiyonluğunu ilan etti. Şampiyon Beşiktaş, sezonun son haftasında evinde Osmanlı ile karşılaşacak ve Vodafone Stadı'nda taraftarlarının katılımı ile coşku tavan yapacak.
İŞİNİ SAĞLAMA ALDI
Süper Lig'in 29. haftasında Medipol Başakşehir'e 3-1 yenilen ve Fenerbahçe ile de 1-1 berabere kalan siyahbeyazlı ekip, son 3 haftada ise 9 puan çıkardı. Bursaspor'u deplasmanda 2-0 yenen Beşiktaş, geçen hafta da Kasımpaşa'yı 4-1'lik skorla geçti. Gaziantepspor'u da 4-0 mağlup eden siyah-beyazlı takım üst üste üçüncü kez kazandı.
- 29 Mayıs 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 16:09
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Şampiyon Beşiktaş
Toplam 35
Yorum
Fb Birde utanmadan seviniyorlar. Inadına en büyük fenerbahçe.
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Babel'den milli takım sitemi
Toplam 12
Yorum
KaraK Advocaat TD olsaydi zaten FB'de birseyler yapardi kadro seçimlerine bak sene boyunca... Bizden Q7 avrupa, Aboubakar Afrika Sampiyonu oldu ;)
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“Oyuncularımın aklı kupa finalinde”
Toplam 1
Yorum
BJK İNŞALLAH ALIRSINIZ HOCAM
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