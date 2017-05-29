Şampiy15iktaş
Gurur duy Beşiktaşlı... Gaziantep’i 4-0 mağlup eden siyah-beyazlı takım, ligde 15. şampiyonluğunu ilan edip 3. yıldızı göğsüne taktı.
GALA GECESİ VODAFONE STADI'NDA
Bu skorun ardından Beşiktaş puanını 74 yaptı ve 2. sırada yer alan Başakşehir ile arasındaki 4 puan farkını koruyarak şampiyonluğunu ilan etti. Şampiyon Beşiktaş, sezonun son haftasında evinde Osmanlı ile karşılaşacak ve Vodafone Stadı'nda taraftarlarının katılımı ile coşku tavan yapacak.
İŞİNİ SAĞLAMA ALDI
Süper Lig'in 29. haftasında Medipol Başakşehir'e 3-1 yenilen ve Fenerbahçe ile de 1-1 berabere kalan siyahbeyazlı ekip, son 3 haftada ise 9 puan çıkardı. Bursaspor'u deplasmanda 2-0 yenen Beşiktaş, geçen hafta da Kasımpaşa'yı 4-1'lik skorla geçti. Gaziantepspor'u da 4-0 mağlup eden siyah-beyazlı takım üst üste üçüncü kez kazandı.
- 29 Mayıs 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 01:36
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''Kalitemiz bu''
Toplam 44
Yorum
StArLoRd Bana göre oyuncular hocayı sattı senin söyleminden anca bu çıkar ki görünende o zannedersem hocanın sucu yokmu elbette var ama futbolcuların daha fazla var
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Trabzonspor’da Avrupa üzüntüsü
Toplam 5
Yorum
ne büyüksün Trabzonsporu kaale alıp buraya yorum yazma gereği duyduğuna göre sıradan bir anadolu klübünden fazlası olsa gerek.
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F.Bahçe bayrağına çirkin saldırı!
Toplam 8
Yorum
aasdasd1907 kaşınmayın yoksa seneye geliriz yeni stadınızıda basarız.....Sefa reis çarşıyı nasıl kovaladın Anlatsana kardeşlerineeeee!!! :))
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