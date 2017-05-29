 Şampiy15iktaş – Fotomaç – 29 Mayıs 2017
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    29 Mayıs 2017, Pazartesi
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    Şampiy15iktaş

    Şampiy15iktaş

    Gurur duy Beşiktaşlı... Gaziantep’i 4-0 mağlup eden siyah-beyazlı takım, ligde 15. şampiyonluğunu ilan edip 3. yıldızı göğsüne taktı.

    Bütün sezon boyunca futbolun en iyisini oynayan, mücadelenin en kralını veren, bir an olsun hedeften sapmayan Beşiktaş bir kez daha en tepeye adını yazdırmayı başardı. Siyah-beyazlı ekip, ligin bitmesine bir hafta kala 2016-2017 sezonunu şampiyon tamamlamayı garantilerken 15. Kupasını müzesine götürdü ve 3. yıldızı da söktü aldı. Kartal, mutlu sona Gaziantep'te ulaştı. Kendisine yakışır bir şekilde ligde artık prestij maçlarına çıkan rakibi karşısında baştan sona üstün bir oyun sergiledi. 6. dakikada Ryan Babel, 39'da Oğuzhan, 65 ve 75. dakikalarda Talisca sahneye çıktı büyük zaferi taçlandıran isimler oldular.

    GALA GECESİ VODAFONE STADI'NDA
    Bu skorun ardından Beşiktaş puanını 74 yaptı ve 2. sırada yer alan Başakşehir ile arasındaki 4 puan farkını koruyarak şampiyonluğunu ilan etti. Şampiyon , sezonun son haftasında evinde Osmanlı ile karşılaşacak ve Vodafone Stadı'nda taraftarlarının katılımı ile coşku tavan yapacak.

    İŞİNİ SAĞLAMA ALDI
    Süper Lig'in 29. haftasında Medipol Başakşehir'e 3-1 yenilen ve Fenerbahçe ile de 1-1 berabere kalan siyahbeyazlı ekip, son 3 haftada ise 9 puan çıkardı. Bursaspor'u deplasmanda 2-0 yenen Beşiktaş, geçen hafta da Kasımpaşa'yı 4-1'lik skorla geçti. Gaziantepspor'u da 4-0 mağlup eden siyah-beyazlı takım üst üste üçüncü kez kazandı.
    1. 29 Mayıs 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:36
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