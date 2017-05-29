 Prim 300’er bin TL – Fotomaç – 29 Mayıs 2017
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    29 Mayıs 2017, Pazartesi
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    Prim 300’er bin TL

    Prim 300’er bin TL
    Beşiktaşlı futbolcular şampiyonluk primi olarak 300'er bin TL alacak. Başkan Fikret Orman, şampiyonluğun kazanılması halinde oyunculara 300'er bin Türk Lirası prim verileceğini açıklamıştı. Siyah-beyazlı futbolcular Gaziantep'i yenerek elde edilen 15. şampiyonluğun ardından 300'er bin TL prim almaya hak kazandılar.
    1. 29 Mayıs 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:46
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