Prim 300’er bin TL

Beşiktaşlı futbolcular şampiyonluk primi olarak 300'er bin TL alacak. Başkan Fikret Orman, şampiyonluğun kazanılması halinde oyunculara 300'er bin Türk Lirası prim verileceğini açıklamıştı. Siyah-beyazlı futbolcular Gaziantep'i yenerek elde edilen 15. şampiyonluğun ardından 300'er bin TL prim almaya hak kazandılar.