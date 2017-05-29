 Orman: Çok mutluyum – Fotomaç – 29 Mayıs 2017
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    29 Mayıs 2017, Pazartesi
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    Orman: Çok mutluyum

    Orman: Çok mutluyum

    Beşiktaş Başkanı , art arda yaşanan 2. şampiyonluk sonrası büyük coşku yaşadı.

    Orman "Çok mutluyum. Bütün Beşiktaşlılar çok mutlu. Allah seneye tekrarını nasip etsin" dedi. Orman, Şenol Güneş ile ilgili soruya "Onunla ilgili her şeyi söyledik. Söylenecek yeni bir şey yok" cevabını verdi. Orman, efsane başkan Süleyman Seba'dan sonra bir ilki gerçekleştirdi. Orman, Seba'nın ardından üst üste şampiyonluk yaşayan ilk başkan olarak kulüp tarihine geçti. Orman dün orucunu 2. yarıda açtı.
    1. 29 Mayıs 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:21
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