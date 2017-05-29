Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, art arda yaşanan 2. şampiyonluk sonrası büyük coşku yaşadı.

Orman "Çok mutluyum. Bütün Beşiktaşlılar çok mutlu. Allah seneye tekrarını nasip etsin" dedi. Orman, Şenol Güneş ile ilgili soruya "Onunla ilgili her şeyi söyledik. Söylenecek yeni bir şey yok" cevabını verdi. Orman, efsane başkan Süleyman Seba'dan sonra bir ilki gerçekleştirdi. Orman, Seba'nın ardından üst üste şampiyonluk yaşayan ilk başkan olarak kulüp tarihine geçti. Orman dün orucunu 2. yarıda açtı.