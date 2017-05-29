 Oğuzhan’dan ayrılık sinyali – Fotomaç – 29 Mayıs 2017
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    29 Mayıs 2017, Pazartesi
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    Oğuzhan’dan ayrılık sinyali

    Oğuzhan’dan ayrılık sinyali
    'ın yıldızı , şampiyonluğun ardından ayrılık sinyali verdi. Hedefinin Avrupa'da oynamak olduğunu kaydeden Ozi, Beşiktaş'ta hedeflerine ulaştığını vurgularken; "Beşiktaş'ta ne kadar mutlu olduğumu dile getirdim, ama Avrupa'da da hedeflerim var. Beşiktaş'ta 2 sene üst üste şampiyon oldum, 3. yıldızı taktım. Tatile çıktıktan sonra geleceğim ile ilgili karar vereceğim" ifadelerini kullandı.
    1. 29 Mayıs 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:31
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