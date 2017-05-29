Muhteşem beşli

Cenk Tosun (18), Talisca (13) ve Aboubakar (11) toplam 42 golle bu sezon sekiz takımdan daha fazla gol atmayı başardı. Quaresma 2 gol, 13 asist ve Babel de 5 gol, 3 asistle önemli katkı yaptı

Beşiktaş dün Gaziantepspor'u 4-0 gibi farklı bir skorla mağlup ederek 2016-17 sezonu şampiyonu oldu ve 3. yıldızı formasına taktı. Türkiye'nin en iyi futbolunu oynayan Kara Kartal'ı bu başarıda muhteşem beşlisi sırtladı. Sezon başında gelen Kamerunlu golcü Vincent Aboubakar, Süper Lig'de 25 maçta 11 gol atıp, 4 asist yaptı. Aboubakar dışında Beşiktaş adına bu sezon çift haneli gol sayısına ulaşan diğer isimler Cenk (18) ve Talisca (13) oldu.



Aboubakar, Cenk'i geçti

Cenk-Aboubakar-Talisca üçlüsü bu sezon toplam 42 gole imza koydu ve 8 takımdan fazla gol attı. Aboubakar. Sezona iyi başlayan Cenk ilk 11 haftada 10 gol atıp 2 asist yapmıştı. Aboubakar ise aynı dönemde 3 gol atmış 1 asist yapmıştı. Aboubakar daha çok Afrika Uluslar Kupası'nda mücadele ederken Cenk yine Beşiktaş'ı sırtlamış 17-24. haftalar arasında 6 gol, 2 asist yapmıştı. Son 7 haftada ise Cenk 2 gol bulurken; Aboubakar 5 gol atıp 3 asist yaptı. Aynı şekilde Quaresma 2 gol ve 13 asistle, Babel de 5 gol, 3 asistle şampiyonluğa önemli katkılar yaptılar.