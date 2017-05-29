Muhteşem beşli
Cenk Tosun (18), Talisca (13) ve Aboubakar (11) toplam 42 golle bu sezon sekiz takımdan daha fazla gol atmayı başardı. Quaresma 2 gol, 13 asist ve Babel de 5 gol, 3 asistle önemli katkı yaptı
Aboubakar, Cenk'i geçti
Cenk-Aboubakar-Talisca üçlüsü bu sezon toplam 42 gole imza koydu ve 8 takımdan fazla gol attı. Aboubakar. Sezona iyi başlayan Cenk ilk 11 haftada 10 gol atıp 2 asist yapmıştı. Aboubakar ise aynı dönemde 3 gol atmış 1 asist yapmıştı. Aboubakar daha çok Afrika Uluslar Kupası'nda mücadele ederken Cenk yine Beşiktaş'ı sırtlamış 17-24. haftalar arasında 6 gol, 2 asist yapmıştı. Son 7 haftada ise Cenk 2 gol bulurken; Aboubakar 5 gol atıp 3 asist yaptı. Aynı şekilde Quaresma 2 gol ve 13 asistle, Babel de 5 gol, 3 asistle şampiyonluğa önemli katkılar yaptılar.
- 29 Mayıs 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 00:33
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''Kalitemiz bu''
Toplam 44
Yorum
StArLoRd Bana göre oyuncular hocayı sattı senin söyleminden anca bu çıkar ki görünende o zannedersem hocanın sucu yokmu elbette var ama futbolcuların daha fazla var
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Trabzonspor’da Avrupa üzüntüsü
Toplam 5
Yorum
ne büyüksün Trabzonsporu kaale alıp buraya yorum yazma gereği duyduğuna göre sıradan bir anadolu klübünden fazlası olsa gerek.
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F.Bahçe bayrağına çirkin saldırı!
Toplam 8
Yorum
aasdasd1907 kaşınmayın yoksa seneye geliriz yeni stadınızıda basarız.....Sefa reis çarşıyı nasıl kovaladın Anlatsana kardeşlerineeeee!!! :))
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