 Kartal Yuvası çöktü! – Fotomaç – 29 Mayıs 2017
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    29 Mayıs 2017, Pazartesi
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    Kartal Yuvası çöktü!

    Kartal Yuvası çöktü!

    Siyah-beyaz aşkın eşsiz gücü bir kez daha görüldü. Sabaha kadar uyumayan taraftarı şampiyonluğu doyasıya kutladı. Türkiye’nin her yerinde coşku tavan yaptı.

    Gaziantep'ten şampiyonluk haberi geldi, Beşiktaş taraftarı yeri göğü inletti. G.Antep Stadı'nda 25 bin Beşiktaş taraftarı maçın son 5 dakikasına girildiğinde kutlamalara başladı. Tribünlere, Beşiktaş yedek kulübesinde bulunan oyuncular bayraklarını sallayarak katıldı. Maç sonu ise ortalık karnaval yeri gibiydi. Tezahüratlar, çığlıklar, kutlamalar göz kamaştırdı.

    KONVOYLAR OLUŞTU
    taraftarı şampiyonluğu başta İstanbul olmak üzere türkiye'nin tüm şehirlerinde kutladı. Özellikle meydanları dolduran siyah-beyazlı taraftarlar sabahlara kadar zafer şarkıları söyledi. İstanbul, İzmir ve Ankara gibi şehirlerde ise taraftarlar yollara çıkarak konvoylar oluşturdu. İstanbul'da Beşiktaş taraftarının akın ettiği yer ise Beşiktaş Çarşı oldu. Tarihi bir kalabalık sabaha kadar bu bölgede şarkılar söyledi. Gece geç saatlere kadar kutlamalar sürerken, Beşiktaş taraftarı daha sonra havalimanına akın etti.



    KÖYİÇİ'NDE BÜYÜK COŞKU
    Beşiktaş, Gaziantep deplasmanında şampiyonluk maçına çıkarken, siyah- beyazlı taraftarlar da 90 dakikayı Beşiktaş Köyiçi'nde takip etti. Meydanda bulunan kartal heykelinin yanındaki dev ekranda karşılaşmayı takip eden taraftarlar, mücadelenin başlamasıyla tezahüratlara başladı. Beşiktaşlılar, Babel'in maçın başında attığı golle adeta coştu. Maç sonunda ise tüm Köyiçi'nde 'Şampiyon Beşiktaş' tezahüratları yankılandı.

    KARTAL YUVASI ÇÖKTÜ!
    Beşiktaş'ın 15. şampiyonluğunun ardından kulüp, cadde mağazalarının 3 yıldızlı ürünlerin satışı için saat 24.00'e kadar açık olacağını duyurdu. Siyah-beyazlılar, özel ürünleri almak için internet üzerinden de Kartal Yuvası internet sitesine akın etti. Yaşanan yoğunluk nedeniyle site çöktü.

    1. 29 Mayıs 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:30
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