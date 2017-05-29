 İşte şampiyonluk pastası – Fotomaç – 29 Mayıs 2017
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    29 Mayıs 2017, Pazartesi
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    İşte şampiyonluk pastası

    İşte şampiyonluk pastası
    Başkanı Fikret Orman, Teknik Direktör Şenol Güneş, 2. Başkan Ahmet Nur Çebi ve kaptan Tolga Zengin Gaziantep Havalimanı'nda hazırlanan şampiyonluk pastasını kesti. Gece yarısı özel uçakla Antep'ten İstanbul'a hareket eden 'Şampiyon Beşiktaş', Sabiha Gökçen Havalimanı'nda da taraftarlarca çoşkuyla karşılandı.
    1. 29 Mayıs 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 00:38
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