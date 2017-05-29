 ''Hemen imzalarım'' – Fotomaç – 29 Mayıs 2017
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    29 Mayıs 2017, Pazartesi
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    ''Hemen imzalarım''

    ''Hemen imzalarım''

    Beşiktaş’ta kiralık olarak forma giyen : Yeni sözleşme teklifi gelirse imzayı tabii ki atarım. Bu durum başkana bağlı. Zorlukları aşarak şampiyonluğa ulaştık.

    Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giyeh 'dan maç sonu flaş itiraf geldi! Beşiktaş'ın Gaziantepspor'u 4-0 yendiği ve şampiyonluğu garantilediği maçta 2 müthiş gol atan Talisca, maçın hemen ardından yayıncı kuruluşa verdiği röportajda Kartal'da kalmak istediğini açıkça belirtti. Brezilyalı yıldıza maçtan sonra sorulan "Şimdi 3 yıllık sözleşme önüne gelse ne düşünürsün?" sorusuna "Yeni sözleşme teklifi gelirse imzayı tabii ki atarım. Bu durum başkana bağlı'' dedi. Talisca, şampiyonluk içinse "Çok mutluyuz. Çok zor bir sezon oldu ama tüm zorlukları aştık. Bunu da takım olarak yaptık'' sözlerini kullandı.
    1. 29 Mayıs 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:19
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