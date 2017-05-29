Güneş imparatorluğu
Şimdiden ‘efsane’ olan tecrübeli hoca, “Başkanı, yönetimi, oyuncularımı tebrik ediyorum. Ben de onların bir parçasıyım. Gölün bir damlasıyım. Şampiyonluk bu camiaya yakıştı. Kutlu olsun” dedi
BAŞARIYI HAK ETTİLER
Karakteri ve yeteneğiyle bu şartları hak eden oyuncu grubunu ayrıca tebrik ediyorum" dedi. Zaman zaman abartılı eleştiriler ve övgüler aldıklarını da kaydeden Güneş, şöyle devam etti:
SEVGİYİ BİLE NE VER ...
"Bu takımın hedefi şampiyonluk değil, güzel futbolla şampiyonluk olmalı. Her zaman bunu söyledim. Abartılı övgüler, haksız eleştiriler vardı. Gözyaşları olmasın. Gülü gülene ver, sevgiyi bilene ver..." ifadelerini kullandı. Taraftarlara ayrıca teşekkür ettiğini belirten Güneş, "Her sahaya gittiğimizde tribünleri dolduran bir taraftarımız var. Onlara da şükranlarımı sunuyorum. Bu camiaya şampiyonluk yakıştı. Ben de onların bir parçasıyım. Bir gölün bir damlasıyım. Şampiyonluk hayırlı olsun, kutlu olsun" yorumunda bulundu.
DUBLE YAPAN İLK YERLİ
Şenol Güneş, Beşiktaş'ı üst üste iki kez lig şampiyonu yapan ve formasına yıldız taktıran ilk yerli teknik direktör unvanını aldı. Siyah-beyazlılar daha önce 1989-90, 1990-91, 1991-92 sezonlarında Gordon Milne ile peş peşe üç kez şampiyon olmuştu. Spahic de üst üste 1965-66 ve 1966-67 yıllarında iki kez Beşiktaş'ı şampiyon yaptı.
EN YÜKSEK PUAN ORANI
2.28 puan ortalamasıyla Beşiktaş'ın en iyi hocası da Şenol Güneş. Güneş döneminde 67 lig maçına çıkan Kartal, 153 puan topladı ve maç başına 2.28 gibi muazzam bir ortalamaya ulaştı.
- 29 Mayıs 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 01:25
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''Kalitemiz bu''
Toplam 44
Yorum
StArLoRd Bana göre oyuncular hocayı sattı senin söyleminden anca bu çıkar ki görünende o zannedersem hocanın sucu yokmu elbette var ama futbolcuların daha fazla var
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Trabzonspor’da Avrupa üzüntüsü
Toplam 5
Yorum
ne büyüksün Trabzonsporu kaale alıp buraya yorum yazma gereği duyduğuna göre sıradan bir anadolu klübünden fazlası olsa gerek.
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F.Bahçe bayrağına çirkin saldırı!
Toplam 8
Yorum
aasdasd1907 kaşınmayın yoksa seneye geliriz yeni stadınızıda basarız.....Sefa reis çarşıyı nasıl kovaladın Anlatsana kardeşlerineeeee!!! :))
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