Güneş imparatorluğu

Şimdiden ‘efsane’ olan tecrübeli hoca, “Başkanı, yönetimi, oyuncularımı tebrik ediyorum. Ben de onların bir parçasıyım. Gölün bir damlasıyım. Şampiyonluk bu camiaya yakıştı. Kutlu olsun” dedi

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, şampiyonluğun tüm camianın ortak başarısı olduğunu vurguladı. Gaziantepspor maçının ardından sezonu değerlendiren tecrübeli çalıştırıcı, "Sözün bittiği yerdeyiz. Sezon başından beri birçok sıkıntılarımız oldu. Bu takım bütün lig yarışlarına girdi. En rahat olduğumuz dönemde en kritik maçı kaybettik UEFA Avrupa Ligi'nde. Başta başkan ve yönetim kurulu olmak üzere herkesi tebrik ediyorum.



BAŞARIYI HAK ETTİLER

Karakteri ve yeteneğiyle bu şartları hak eden oyuncu grubunu ayrıca tebrik ediyorum" dedi. Zaman zaman abartılı eleştiriler ve övgüler aldıklarını da kaydeden Güneş, şöyle devam etti:



SEVGİYİ BİLE NE VER ...

"Bu takımın hedefi şampiyonluk değil, güzel futbolla şampiyonluk olmalı. Her zaman bunu söyledim. Abartılı övgüler, haksız eleştiriler vardı. Gözyaşları olmasın. Gülü gülene ver, sevgiyi bilene ver..." ifadelerini kullandı. Taraftarlara ayrıca teşekkür ettiğini belirten Güneş, "Her sahaya gittiğimizde tribünleri dolduran bir taraftarımız var. Onlara da şükranlarımı sunuyorum. Bu camiaya şampiyonluk yakıştı. Ben de onların bir parçasıyım. Bir gölün bir damlasıyım. Şampiyonluk hayırlı olsun, kutlu olsun" yorumunda bulundu.



DUBLE YAPAN İLK YERLİ

Şenol Güneş, Beşiktaş'ı üst üste iki kez lig şampiyonu yapan ve formasına yıldız taktıran ilk yerli teknik direktör unvanını aldı. Siyah-beyazlılar daha önce 1989-90, 1990-91, 1991-92 sezonlarında Gordon Milne ile peş peşe üç kez şampiyon olmuştu. Spahic de üst üste 1965-66 ve 1966-67 yıllarında iki kez Beşiktaş'ı şampiyon yaptı.



EN YÜKSEK PUAN ORANI

2.28 puan ortalamasıyla Beşiktaş'ın en iyi hocası da Şenol Güneş. Güneş döneminde 67 lig maçına çıkan Kartal, 153 puan topladı ve maç başına 2.28 gibi muazzam bir ortalamaya ulaştı.