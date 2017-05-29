Devler Ligi'ne direkt katılacaklar belli!

2017/18 UEFA Avrupa Şampiyonlar Ligi'ne direk grup aşamasından katılacak 22 takım dün Spor Toto Süper Lig Şampiyonunun belli olmasından sonra 22. takımda belli oldu.

UEFA resmi sitesinden Beşiktaş'ın şampiyon olmasından sonra resmi olarak 22 takımın isimleri açıklayıp başarılar diledi. Manchester United İngiltere Premier Lig'de ilk beşe girememesine rağmen. UEFA Kupasını kazandığı için Şampiyonlar Ligi'ne direk katılmaya hak kazandı. İngiltere böylelikle 4 takımla Şampiyonlar Ligi'ne en çok takım veren ülke konumuna yükseldi. Şampiyonlar Ligi'ne direk grup aşamasından katılacak 22 takım şöyle:



ÜLKELER T.SAYISI TAKIM İSİMLERİ

İngiltere (4 Takım : Chelsea , Tottenham Hotspur , Manchester City, Manchester United

Almanya (3 Takım): Bayern München , RB Leipzig , Borussia Dortmund

İspanya (3 Takım): Real Madrid , Barcelona , Atlético Madrid

İtalya (2 Takım): Juventus , Roma

Portekiz (2 Takım): Benfica , Porto

Fransa (2 Takım): Monako , Paris Saint- Germain

Rusya (1 Takım): Spartak Moskva

Ukrayna (1 Takım): Shakhtar Donetsk

Belçika (1 Takım): Anderlecht

Hollanda (1 Takım): Feyenoord

Türkiye (1 Takım): Beşiktaş

İsviçre (1 Takım: Basel