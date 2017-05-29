 Devler Ligi'ne direkt katılacaklar belli! – Fotomaç – 29 Mayıs 2017
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    29 Mayıs 2017, Pazartesi
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    Devler Ligi'ne direkt katılacaklar belli!

    Devler Ligi'ne direkt katılacaklar belli!

    2017/18 UEFA Avrupa Şampiyonlar Ligi'ne direk grup aşamasından katılacak 22 takım dün Spor Toto Süper Lig Şampiyonunun belli olmasından sonra 22. takımda belli oldu.

    UEFA resmi sitesinden Beşiktaş'ın şampiyon olmasından sonra resmi olarak 22 takımın isimleri açıklayıp başarılar diledi. Manchester United İngiltere Premier Lig'de ilk beşe girememesine rağmen. UEFA Kupasını kazandığı için Şampiyonlar Ligi'ne direk katılmaya hak kazandı. İngiltere böylelikle 4 takımla Şampiyonlar Ligi'ne en çok takım veren ülke konumuna yükseldi. Şampiyonlar Ligi'ne direk grup aşamasından katılacak 22 takım şöyle:

    ÜLKELER T.SAYISI TAKIM İSİMLERİ
    İngiltere (4 Takım : Chelsea , Tottenham Hotspur , Manchester City, Manchester United
    Almanya (3 Takım): Bayern München , RB Leipzig , Borussia Dortmund
    İspanya (3 Takım): Real Madrid , Barcelona , Atlético Madrid
    İtalya (2 Takım): Juventus , Roma
    Portekiz (2 Takım): Benfica , Porto
    Fransa (2 Takım): Monako , Paris Saint- Germain
    Rusya (1 Takım): Spartak Moskva
    Ukrayna (1 Takım): Shakhtar Donetsk
    Belçika (1 Takım): Anderlecht
    Hollanda (1 Takım): Feyenoord
    Türkiye (1 Takım): Beşiktaş
    İsviçre (1 Takım: Basel
    1. 29 Mayıs 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 16:10
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