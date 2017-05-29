Devler Ligi'ne direkt katılacaklar belli!
2017/18 UEFA Avrupa Şampiyonlar Ligi'ne direk grup aşamasından katılacak 22 takım dün Spor Toto Süper Lig Şampiyonunun belli olmasından sonra 22. takımda belli oldu.
ÜLKELER T.SAYISI TAKIM İSİMLERİ
İngiltere (4 Takım : Chelsea , Tottenham Hotspur , Manchester City, Manchester United
Almanya (3 Takım): Bayern München , RB Leipzig , Borussia Dortmund
İspanya (3 Takım): Real Madrid , Barcelona , Atlético Madrid
İtalya (2 Takım): Juventus , Roma
Portekiz (2 Takım): Benfica , Porto
Fransa (2 Takım): Monako , Paris Saint- Germain
Rusya (1 Takım): Spartak Moskva
Ukrayna (1 Takım): Shakhtar Donetsk
Belçika (1 Takım): Anderlecht
Hollanda (1 Takım): Feyenoord
Türkiye (1 Takım): Beşiktaş
İsviçre (1 Takım: Basel
- 29 Mayıs 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 16:10
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Şampiyon Beşiktaş
Toplam 35
Yorum
Fb Birde utanmadan seviniyorlar. Inadına en büyük fenerbahçe.
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Babel'den milli takım sitemi
Toplam 12
Yorum
KaraK Advocaat TD olsaydi zaten FB'de birseyler yapardi kadro seçimlerine bak sene boyunca... Bizden Q7 avrupa, Aboubakar Afrika Sampiyonu oldu ;)
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“Oyuncularımın aklı kupa finalinde”
Toplam 1
Yorum
BJK İNŞALLAH ALIRSINIZ HOCAM
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