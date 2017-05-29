Devler Ligi'nde de Efendi Beşiktaş
Kara Kartal art arda ikinci kez zirveye kondu. Şampiyonlukla adını yine Devler Ligi’ne yazdırdı. Avrupa’nın en büyük kupasına direkt katılma hakkı elde etti. Devler Ligi’nin sitesinden de kutlama geldi.
Süreyya'ya kadar herkes bir sezon boyunca alın teri döktü ve sonunda Beşiktaş bir kez daha mutlu sona ulaştı. Ancak siyah- beyazlılar için Süper Lig sadece bir hedef. Artık rota Avrupa futbolunun zirvesi olan Şampiyonlar Ligi'nde destan yazmak. Beşiktaş'ın rakipleri de büyük oranda belirlendi.
Kartal şu andaki puanlarla 4. torbada yer alıyor. Ancak play-off aşamasındaki sonuçlara göre siyah-beyazlı temsilcimiz 3. torbaya da yükselebilir. Beşiktaş'ın puanı 45.840. Beşiktaş'tan yüksek puanlı 6 takım var. Ön eleme oynayacak Sevilla, Napoli, Ajax, Dinamo Kiev, Olympiakos ve Liverpool'dan en az 2 tanesinin play off aşamasında elenmesi gerekiyor. Bu durumda Kartal, 3. torbaya yükselecek. Böylece temsilcimiz bir üst torbadaki güçlü rakiplerinden kurtulmuş olacak.
KANARYA'YI SOLLADI
Beşiktaş, 2016-17 sezonunu şampiyon tamamlayarak 7. kez Devler Ligi'nde mücadele etme hakkı kazandı. Siyah-beyazlılar böylece bu alanda Fenerbahçe'yi geride bıraktı. Avrupa'nın 1 numaralı organizasyonuna Galatasaray 14 kez katıldı. Beşiktaş 7. katılım hakkını kazanırken, Fenerbahçe 6 kez mücadele etti. Trabzonspor ve Bursaspor ise 1'er kez Devler Ligi'nde oynadı.
- 29 Mayıs 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 01:35
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''Kalitemiz bu''
Toplam 44
Yorum
StArLoRd Bana göre oyuncular hocayı sattı senin söyleminden anca bu çıkar ki görünende o zannedersem hocanın sucu yokmu elbette var ama futbolcuların daha fazla var
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Trabzonspor’da Avrupa üzüntüsü
Toplam 5
Yorum
ne büyüksün Trabzonsporu kaale alıp buraya yorum yazma gereği duyduğuna göre sıradan bir anadolu klübünden fazlası olsa gerek.
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F.Bahçe bayrağına çirkin saldırı!
Toplam 8
Yorum
aasdasd1907 kaşınmayın yoksa seneye geliriz yeni stadınızıda basarız.....Sefa reis çarşıyı nasıl kovaladın Anlatsana kardeşlerineeeee!!! :))
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