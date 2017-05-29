 Devler Ligi'nde de Efendi Beşiktaş – Fotomaç – 29 Mayıs 2017
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    29 Mayıs 2017, Pazartesi
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    Devler Ligi'nde de Efendi Beşiktaş

    Devler Ligi'nde de Efendi Beşiktaş

    Kara Kartal art arda ikinci kez zirveye kondu. Şampiyonlukla adını yine Devler Ligi’ne yazdırdı. Avrupa’nın en büyük kupasına direkt katılma hakkı elde etti. Devler Ligi’nin sitesinden de kutlama geldi.

    Beşiktaş bir kez daha Türkiye'nin en büyüğü olurken, bu tarihi başarısıyla yine Avrupa'nın en büyük kupasında direkt boy gösterme hakkı da kazandı. Başkan Fikret Orman'dan, teknik direktör Şenol Güneş'e, yöneticisinden, cefakar taraftarına, yıldız futbolcusundan, emektar malzemeci
    Süreyya'ya kadar herkes bir sezon boyunca alın teri döktü ve sonunda Beşiktaş bir kez daha mutlu sona ulaştı. Ancak siyah- beyazlılar için Süper Lig sadece bir hedef. Artık rota Avrupa futbolunun zirvesi olan Şampiyonlar Ligi'nde destan yazmak. Beşiktaş'ın rakipleri de büyük oranda belirlendi.

    Kartal şu andaki puanlarla 4. torbada yer alıyor. Ancak play-off aşamasındaki sonuçlara göre siyah-beyazlı temsilcimiz 3. torbaya da yükselebilir. Beşiktaş'ın puanı 45.840. Beşiktaş'tan yüksek puanlı 6 takım var. Ön eleme oynayacak Sevilla, Napoli, Ajax, Dinamo Kiev, Olympiakos ve Liverpool'dan en az 2 tanesinin play off aşamasında elenmesi gerekiyor. Bu durumda Kartal, 3. torbaya yükselecek. Böylece temsilcimiz bir üst torbadaki güçlü rakiplerinden kurtulmuş olacak.

    KANARYA'YI SOLLADI
    Beşiktaş, 2016-17 sezonunu şampiyon tamamlayarak 7. kez Devler Ligi'nde mücadele etme hakkı kazandı. Siyah-beyazlılar böylece bu alanda Fenerbahçe'yi geride bıraktı. Avrupa'nın 1 numaralı organizasyonuna Galatasaray 14 kez katıldı. Beşiktaş 7. katılım hakkını kazanırken, Fenerbahçe 6 kez mücadele etti. Trabzonspor ve Bursaspor ise 1'er kez Devler Ligi'nde oynadı.

    1. 29 Mayıs 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:35
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