Demba Ba Sultan Ahmet'e gitti
Beşiktaş'ın Senegalli golcü futbolcusu Demba Ba, Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluğu kazanınca soluğu Sultanahmet'te aldı ve şükür namazı kıldı.
Sosyal medya hesabından ziyareti sırasında çektiği fotoğrafı takipçileriyle paylaşan Senegalli yıldız, kazanılan 15. şampiyonluğun ardından şükür namazı kıldı.
- 29 Mayıs 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 17:31
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Şampiyon Beşiktaş
Toplam 32
Yorum
NDOYE NE YAPTI BİLİYOR MUSUN O TEKME DE ATMADI . BURSA MAÇINDA İNSANLARI TEKMELEDİ YİNE BİŞEY OLMADI
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573 milyon TL kazandı
Toplam 40
Yorum
forzabjk İyide kardeşim borç neden yükseliyor ya ? Nasıl bitmez borçmuş, neden başkanların kendi özel şirketleri borçlu değilde klüpler borçlu ?
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F.Bahçe bayrağına çirkin saldırı!
Toplam 185
Yorum
Osmanlı Terbiyesiz kendini bilmez insanlıktan nasibini almamış
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