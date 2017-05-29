 Demba Ba Sultan Ahmet'e gitti – Fotomaç – 29 Mayıs 2017
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    29 Mayıs 2017, Pazartesi
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    Demba Ba Sultan Ahmet'e gitti

    Demba Ba Sultan Ahmet'e gitti

    Beşiktaş'ın Senegalli golcü futbolcusu Demba Ba, Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluğu kazanınca soluğu Sultanahmet'te aldı ve şükür namazı kıldı.

    Sabaha karşı uçakla İstanbul'a gelen Beşiktaş kafilesinde Demba Ba, soluğu Sultanahmet Camii'nde aldı.

    Sosyal medya hesabından ziyareti sırasında çektiği fotoğrafı takipçileriyle paylaşan Senegalli yıldız, kazanılan 15. şampiyonluğun ardından şükür namazı kıldı.

    1. 29 Mayıs 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 17:31
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