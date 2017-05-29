Cenk: Tarihe geçtik

Şampiyon Beşiktaş'ın en golcü yıldızı Cenk Tosun şunları söyledi: Gerçekten inanılmaz bir duygu. 3. sezonda 2. şampiyonluğu aldık ve 3. yıldızı taktık. Adımız tarihe geçti. İlk haftadan bu yana yüzde 100 performansla oynadık. Hak ettiğimiz bir şampiyonluk oldu. Beni en etkileyen maç, Bursaspor maçı. Çok önemliydi maç. 0-0'dı, 2-0 aldık ve orada şampiyonluğu aldığımıza inandım. Bu sezon en beğendiğim golüm Konyaspor'a dönüp attığım goldü."