Caner sevince ortak oldu

Beşiktaş'ın sezon başında İnter'den kiraladığı ve ilk devre sakatlanana kadar Beşiktaş'ta çok iyi performans gösteren Caner, sonrasında sakatlanmış ve formasından çok uzun süre ayrı kalmıştı. 83. dakikada Oğuzhan'ın yerine oyuna giren tecrübeli futbolcu, tam 7 ay sonra resmi bir maça çıktı ve şampiyonluk sevincini doyasıya yaşadı.