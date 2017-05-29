 Beşiktaş’ı seviyorum – Fotomaç – 29 Mayıs 2017
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    29 Mayıs 2017, Pazartesi
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    Beşiktaş’ı seviyorum

    Beşiktaş’ı seviyorum
    Beşiktaş'ın Senegalli golcüsü Demba Ba, önemli açıklamalar yaptı. İşte Demba Ba'nın sözleri: "Kariyerimin en güzel en mutlu anlarından birini yaşıyorum. En çok önem verdiğim takımlardan biri ile şampiyonluk sevinci yaşıyorum. Herkes bu kulübü ne kadar sevdiğimi biliyor. Şu an takımda kalıp kalmayacağım hakkında konuşmak erken."
    1. 29 Mayıs 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 00:37
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