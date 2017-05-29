 Beşiktaş taraftarı beni kabul etti – Fotomaç – 29 Mayıs 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    29 Mayıs 2017, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    Beşiktaş taraftarı beni kabul etti

    Beşiktaş taraftarı beni kabul etti
    Siyah-beyazlı takımdaki ilk senesinde şampiyonluk yaşayan Gökhan Gönül, çok mutlu olduğunu söyledi. Taraftara teşekkür eden Gökhan, "Ne diyebilirim ki, bu duygu bambaşka bir şey. Başakşehir'i de tebrik ediyorum, çok iyi oynadılar ve açıkcası tedirgindik. Beşiktaş taraftarına çok teşekkür ediyorum. Geldiğim ilk günden bu yana bana çok büyük destek oldular, büyük bir camiadan yine çok büyük bir camiaya geldim. Bu tarz transferler kolay olmuyor. Maç bitti, bittikten hemen sonra da soyunma odasına gittim ve biraz kendimi dinledim" şeklinde konuştu.
    1. 29 Mayıs 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:22
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Beşiktaş taraftarı beni kabul etti haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.