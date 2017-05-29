Beşiktaş taraftarı beni kabul etti

Siyah-beyazlı takımdaki ilk senesinde şampiyonluk yaşayan Gökhan Gönül, çok mutlu olduğunu söyledi. Taraftara teşekkür eden Gökhan, "Ne diyebilirim ki, bu duygu bambaşka bir şey. Başakşehir'i de tebrik ediyorum, çok iyi oynadılar ve açıkcası tedirgindik. Beşiktaş taraftarına çok teşekkür ediyorum. Geldiğim ilk günden bu yana bana çok büyük destek oldular, büyük bir camiadan yine çok büyük bir camiaya geldim. Bu tarz transferler kolay olmuyor. Maç bitti, bittikten hemen sonra da soyunma odasına gittim ve biraz kendimi dinledim" şeklinde konuştu.