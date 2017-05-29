 Beşiktaş kupasına kavuşuyor – Fotomaç – 29 Mayıs 2017
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    29 Mayıs 2017, Pazartesi
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    Beşiktaş kupasına kavuşuyor

    Beşiktaş kupasına kavuşuyor

    Spor Toto Süper Lig 2016-2017 Turgay Şeren Sezonu'nu şampiyon olarak tamamlayan Beşiktaş, kupasına cumartesi günü kavuşuyor.

    4-0'lık Gaziantepspor galibiyetiyle birlikte şampiyonluğunu garantileyen Beşiktaş, kupasına cumartesi günü kavuşuyor. Spor Toto Süper Lig'in son haftasında Vodafone Stadyumu'nda Osmanlıspor'u konuk edecek olan siyah-beyazlı ekip, şampiyonluk kupasını da bu maçta alacak. Cumartesi günü saat 17.00'de oynanacak olan Osmanlıspor mücadelesiyle birlikte Beşiktaş, şampiyonluk kupasını da kaldırmış olacak.

    Şampiyon Beşiktaş, poster çekimi yaptı

    Beşiktaş, 2016-2017 şampiyonluğunun poster çekimini yaptı. Teknik ekip, futbolcular ve çalışanların yer aldığı çekim Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde yapıldı. Poster çekimi için tesislerde toplanan oyuncular, 3 gün izin yapacak. Siyah-beyazlılar, cumartesi günü oynayacakları Osmanlıspor karşılaşmasının hazırlıklarına perşembe günü başlayacak.

    1. 29 Mayıs 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 15:28
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