Beşiktaş kupasına kavuşuyor

4-0'lık Gaziantepspor galibiyetiyle birlikte şampiyonluğunu garantileyen Beşiktaş, kupasına cumartesi günü kavuşuyor. Spor Toto Süper Lig'in son haftasında Vodafone Stadyumu'nda Osmanlıspor'u konuk edecek olan siyah-beyazlı ekip, şampiyonluk kupasını da bu maçta alacak. Cumartesi günü saat 17.00'de oynanacak olan Osmanlıspor mücadelesiyle birlikte Beşiktaş, şampiyonluk kupasını da kaldırmış olacak.

Şampiyon Beşiktaş, poster çekimi yaptı

Beşiktaş, 2016-2017 şampiyonluğunun poster çekimini yaptı. Teknik ekip, futbolcular ve çalışanların yer aldığı çekim Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde yapıldı. Poster çekimi için tesislerde toplanan oyuncular, 3 gün izin yapacak. Siyah-beyazlılar, cumartesi günü oynayacakları Osmanlıspor karşılaşmasının hazırlıklarına perşembe günü başlayacak.

