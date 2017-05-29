Beşiktaş kupasına kavuşuyor
Spor Toto Süper Lig 2016-2017 Turgay Şeren Sezonu'nu şampiyon olarak tamamlayan Beşiktaş, kupasına cumartesi günü kavuşuyor.
4-0'lık Gaziantepspor galibiyetiyle birlikte şampiyonluğunu garantileyen Beşiktaş, kupasına cumartesi günü kavuşuyor. Spor Toto Süper Lig'in son haftasında Vodafone Stadyumu'nda Osmanlıspor'u konuk edecek olan siyah-beyazlı ekip, şampiyonluk kupasını da bu maçta alacak. Cumartesi günü saat 17.00'de oynanacak olan Osmanlıspor mücadelesiyle birlikte Beşiktaş, şampiyonluk kupasını da kaldırmış olacak.
Şampiyon Beşiktaş, poster çekimi yaptı
Beşiktaş, 2016-2017 şampiyonluğunun poster çekimini yaptı. Teknik ekip, futbolcular ve çalışanların yer aldığı çekim Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde yapıldı. Poster çekimi için tesislerde toplanan oyuncular, 3 gün izin yapacak. Siyah-beyazlılar, cumartesi günü oynayacakları Osmanlıspor karşılaşmasının hazırlıklarına perşembe günü başlayacak.
- 29 Mayıs 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 15:28
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Babel'den milli takım sitemi
Toplam 9
Yorum
fenerbahçeli fenerbahçemiz alayınızı yıllarca üst üste koyup yenmiştir...tek tek değil alayınız gelin...fenerbahçem...
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Oğuzhan’dan ayrılık sinyali
Toplam 19
Yorum
Gold Ozi kardeş ve ona gönül verenler kusura bakmasın ama Avrupa, fizik gücüne dayanır. Ozi'yi yarım lokmada yutarlar Avrupa'da büyük maçlarda...
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Oğuzhan’dan ayrılık sinyali
Toplam 19
Yorum
Eaglewatch81 Oğuzhan iyi futbolcusun çok daha iyi olabilirsin ama şimdi avrupaya gidersen gökhan töre den peki bir farkın olmaz ayaklarını sağlam bas
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