Başakşehir'den 'Beşiktaş' paylaşımı
Beşiktaş'la birlikte şampiyonluk mücadelesi veren ve taraflı tarafsız birçok futbolseverin takdirini toplayan Medipol Başakşehir, siyah-beyazlı kulübü şampiyonluğundan dolayı tebrik etti.
Medipol Başakşehir resmi twitter hesabından yaptığı paylaşımda Beşiktaş için "Tebrikler #ŞampiyonBeşiktaş" ifadesini kullandı.
''Bizi yenemediler...''
?Beşiktaş'ın şampiyonluğu sonrası yayıncı kuruluşa bağlanan Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, "Bizi yenememiş bir takım şampiyon oldu, bu da bizim için bardağın dolu tarafı oldu. Önümüzdeki senenin de planını yapmış vaziyetteyiz" diye konuştu. Öte yandan Başakşehir kulübü, twitter hesabından "Tebrikler Şampiyon Beşiktaş" mesajı yayımladı.
- 29 Mayıs 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 01:42
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''Kalitemiz bu''
Toplam 44
Yorum
StArLoRd Bana göre oyuncular hocayı sattı senin söyleminden anca bu çıkar ki görünende o zannedersem hocanın sucu yokmu elbette var ama futbolcuların daha fazla var
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Trabzonspor’da Avrupa üzüntüsü
Toplam 5
Yorum
ne büyüksün Trabzonsporu kaale alıp buraya yorum yazma gereği duyduğuna göre sıradan bir anadolu klübünden fazlası olsa gerek.
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F.Bahçe bayrağına çirkin saldırı!
Toplam 8
Yorum
aasdasd1907 kaşınmayın yoksa seneye geliriz yeni stadınızıda basarız.....Sefa reis çarşıyı nasıl kovaladın Anlatsana kardeşlerineeeee!!! :))
Başakşehir'den 'Beşiktaş' paylaşımı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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