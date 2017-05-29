Başakşehir'den 'Beşiktaş' paylaşımı

Medipol Başakşehir resmi twitter hesabından yaptığı paylaşımda Beşiktaş için "Tebrikler #ŞampiyonBeşiktaş" ifadesini kullandı.



''Bizi yenemediler...''

?Beşiktaş'ın şampiyonluğu sonrası yayıncı kuruluşa bağlanan Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, "Bizi yenememiş bir takım şampiyon oldu, bu da bizim için bardağın dolu tarafı oldu. Önümüzdeki senenin de planını yapmış vaziyetteyiz" diye konuştu. Öte yandan Başakşehir kulübü, twitter hesabından "Tebrikler Şampiyon Beşiktaş" mesajı yayımladı.



