 Babel'den milli takım sitemi – Fotomaç – 29 Mayıs 2017
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    29 Mayıs 2017, Pazartesi
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    Babel'den milli takım sitemi

    Babel'den milli takım sitemi

    Beşiktaş'a sezon ortası İspanya'nın Deportivo takımından transfer olan Ryan Babel, Hollanda Milli Takımına seçilmediği için sitem etti.

    Beşiktaş'ta oynadığı başarılı futbol ile adeta yeniden doğan ve kritik maçlarda attığı goller ile dikkat çeken Ryan Babel, şampiyonluğun ardından sosyal medya üzerinden yayımladığı mesaj ile kendisini milli takıma almayan Hollanda'nın yeni teknik adamı Advacaat'a sitemde bulundu. Babel, İnstagrama yazdığı mesajda "Kariyerimin bittiğini söylediler. Hollanda Milli Takımı için utanç bir durum bu ki benim şu anki iyi formumdan yararlanmıyorlar hemde bu kritik dönemde" diye yazdı.

    Babel'in bu attığı mesaj Hollanda basınında da yankı bulurken, birçok gazete Babel'i haklı buldu.

    1. 29 Mayıs 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 11:00
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