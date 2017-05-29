Babel'den milli takım sitemi
Beşiktaş'a sezon ortası İspanya'nın Deportivo takımından transfer olan Ryan Babel, Hollanda Milli Takımına seçilmediği için sitem etti.
Beşiktaş'ta oynadığı başarılı futbol ile adeta yeniden doğan ve kritik maçlarda attığı goller ile dikkat çeken Ryan Babel, şampiyonluğun ardından sosyal medya üzerinden yayımladığı mesaj ile kendisini milli takıma almayan Hollanda'nın yeni teknik adamı Advacaat'a sitemde bulundu. Babel, İnstagrama yazdığı mesajda "Kariyerimin bittiğini söylediler. Hollanda Milli Takımı için utanç bir durum bu ki benim şu anki iyi formumdan yararlanmıyorlar hemde bu kritik dönemde" diye yazdı.
Babel'in bu attığı mesaj Hollanda basınında da yankı bulurken, birçok gazete Babel'i haklı buldu.
- 29 Mayıs 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 11:00
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Trabzonspor'a müjde!
Toplam 1
Yorum
... haciz koyduranların isimleri yokmu yazsanıza
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573 milyon TL kazandı
Toplam 35
Yorum
Eeeeee saydin mi 19u ? bence 71 dir O :)) hatta video hakem olsa BJK eksi 5 puan'da bitiridi ligi ... komikler :))) çok mu aciyor ?
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573 milyon TL kazandı
Toplam 35
Yorum
BJK'li Rezil futbol ve yönetiminizle siz hakediyordunuz ya sampiyonlugu... çok aldiniz öyle sampiyonluklar alistiniz tabi. Artik BJK VAR! akilli ol
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