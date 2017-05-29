 573 milyon TL kazandı – Fotomaç – 29 Mayıs 2017
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    29 Mayıs 2017, Pazartesi
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    573 milyon TL kazandı

    573 milyon TL kazandı

    Siyah-beyazlılar, 15. şampiyonluğunu kazanarak gelir rekoru da kırdı İlk kez 500 milyon TL barajını geçen Kartal para basmayı sürdürüyor

    yağmurlu, çamurlu, sevinçli, hüzünlü günleri geride bırakarak bir kez daha şampiyonluğa ulaşırken tarihinde ilk defa 500 milyon TL gelir barajını da aştı. Beşiktaş toplamda 573 milyon TL kazanarak kasasını doldurdu. Kartal özellikle stat gelirinde tribünleri boş kalan rakiplerini solladı.

    Kartal bu sezon 573 milyon TL'yi kasasına koyarken önümüzdeki yıl bu başarısını tekrarlaması halinde bu rakamı da katlayacak. Şampiyonlar Ligi, stat, sponsorluk gelirlerine özellikle Kartal Yuvası'ndan büyük artış olacak. Çünkü siyah-beyazlı taraftarlar üç yıldızlı ürünleri almak için sabırsızlıkla bekliyor.

    Futbolcu satışı: 56 milyon TL
    Yayın geliri: 93 milyon TL
    Stat geliri: 140 milyon TL
    Sponsorluk geliri: 75 milyon TL
    Kartal Yuvası: 65 milyon TL
    Devler Ligi -UEFA geliri: 144 milyon TL
    1. 29 Mayıs 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:25
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