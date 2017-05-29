573 milyon TL kazandı
Siyah-beyazlılar, 15. şampiyonluğunu kazanarak gelir rekoru da kırdı İlk kez 500 milyon TL barajını geçen Kartal para basmayı sürdürüyor
Kartal bu sezon 573 milyon TL'yi kasasına koyarken önümüzdeki yıl bu başarısını tekrarlaması halinde bu rakamı da katlayacak. Şampiyonlar Ligi, stat, sponsorluk gelirlerine özellikle Kartal Yuvası'ndan büyük artış olacak. Çünkü siyah-beyazlı taraftarlar üç yıldızlı ürünleri almak için sabırsızlıkla bekliyor.
Futbolcu satışı: 56 milyon TL
Yayın geliri: 93 milyon TL
Stat geliri: 140 milyon TL
Sponsorluk geliri: 75 milyon TL
Kartal Yuvası: 65 milyon TL
Devler Ligi -UEFA geliri: 144 milyon TL
- 29 Mayıs 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 01:25
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''Kalitemiz bu''
Toplam 44
Yorum
StArLoRd Bana göre oyuncular hocayı sattı senin söyleminden anca bu çıkar ki görünende o zannedersem hocanın sucu yokmu elbette var ama futbolcuların daha fazla var
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Trabzonspor’da Avrupa üzüntüsü
Toplam 5
Yorum
ne büyüksün Trabzonsporu kaale alıp buraya yorum yazma gereği duyduğuna göre sıradan bir anadolu klübünden fazlası olsa gerek.
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F.Bahçe bayrağına çirkin saldırı!
Toplam 8
Yorum
aasdasd1907 kaşınmayın yoksa seneye geliriz yeni stadınızıda basarız.....Sefa reis çarşıyı nasıl kovaladın Anlatsana kardeşlerineeeee!!! :))
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