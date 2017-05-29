‘3 tane ihtimalim var’
Şenol Güneş: “Ben bu takımda bir damlayım. Çalışmaya devam edebilirim, başka yere gidebilirim veya antrenörlüğü bırakabilirim”
1 yıl opsiyon hakkı var
2015'te Şenol Güneş ile 2+1 yıllık sözleşme imzalayan Beşiktaş'ın 1 Haziran'a kadar 1 yıllık opsiyonu kullanma hakkı bulunuyor. İşte o madde: "Şirketimiz 01.06.2017 tarihine kadar yazılı bildirimde bulunmak kaydı ile sözleşmeyi bir sezon daha uzatma hakkına sahiptir. Bu durumda Güneş'e 2017-18 sezonu için 1.5 milyon euro ücret ödenecektir."
- 29 Mayıs 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 01:29
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''Kalitemiz bu''
Toplam 44
Yorum
StArLoRd Bana göre oyuncular hocayı sattı senin söyleminden anca bu çıkar ki görünende o zannedersem hocanın sucu yokmu elbette var ama futbolcuların daha fazla var
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Trabzonspor’da Avrupa üzüntüsü
Toplam 5
Yorum
ne büyüksün Trabzonsporu kaale alıp buraya yorum yazma gereği duyduğuna göre sıradan bir anadolu klübünden fazlası olsa gerek.
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F.Bahçe bayrağına çirkin saldırı!
Toplam 8
Yorum
aasdasd1907 kaşınmayın yoksa seneye geliriz yeni stadınızıda basarız.....Sefa reis çarşıyı nasıl kovaladın Anlatsana kardeşlerineeeee!!! :))
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