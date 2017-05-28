 "Yürekten tebrik ediyorum" – Fotomaç – 28 Mayıs 2017
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    28 Mayıs 2017, Pazar
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    "Yürekten tebrik ediyorum"

    "Yürekten tebrik ediyorum"

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Süper Lig Şampiyonu olan Beşiktaş için tebrik mesajı yayınladı. Erdoğan, "Spor Toto Süper Lig 2016-2017 Turgay Şeren Sezonu Şampiyonu olan Beşiktas'ı yürekten tebrik ediyorum" dedi.

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2016-2017 Spor Toto Süper Lig Şampiyonu olan Beşiktaş'ı tebrik etti.

    Erdoğan, sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan şu mesajı paylaştı:

    1. 28 Mayıs 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 22:30
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