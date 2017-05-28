 Yeni amblem hibrit çimde! – Fotomaç – 28 Mayıs 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    28 Mayıs 2017, Pazar
    OYUN ENGLISH

    Yeni amblem hibrit çimde!

    Yeni amblem hibrit çimde!

    Kulübü, Gaziantep'te şampiyonluğu ilan ederek gözünü son haftada oynanacak Osmanlıspor maçına ve Vodafone Stadı'nda yapılacak şampiyonluk kutlamalarına çevirdi.

    Gaziantep'ten şampiyon dönen , 34. haftadaki Osmanlıspor maçıyla muhteşem taraftarı önünde taç giyecek. Siyah-beyazlılarda şampiyonluk kutlamaları hazırlıkları yapılırken resmi hesaptan sürpriz bir görüntü paylaşıldı.

    Kara Kartal'ın 3. yıldızlı yeni logosu Vodafone Stadı zeminine yansıtıldı. Bu görüntü Beşiktaşlı taraftarlardan büyük beğeni topladı.
    1. 28 Mayıs 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 22:33
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Yeni amblem hibrit çimde! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.