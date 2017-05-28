TFF, Beşiktaş'ı kutladı
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluğunu ilan eden Beşiktaş'ı kutladı.
TFF'nin internet sitesinde yer alan kutlama mesajında, şu görüşlere yer verildi:
"Bu akşam oynanan Beşiktaş - Gaziantepspor 33. hafta müsabakasının ardından son haftaya en yakın rakibi Medipol Başakşehir'in 4 puan önünde giren siyah-beyazlılar şampiyonluğu garantiledi. Beşiktaş bu şampiyonlukla lig tarihindeki 15. şampiyonluğa ulaştı. Türkiye Futbol Federasyonu olarak Beşiktaş'ın Süper Lig şampiyonluğunu tebrik eder, önümüzdeki sezon ülkemizi temsil edeceği UEFA Şampiyonlar Ligi'nde başarılar dileriz."
Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Göksel Gümüşdağ da vakfın internet sitesinde yer alan mesajında Beşiktaş'ı kutlayarak, "Spor Toto Süper Lig 2016-2017 Turgay Şeren Sezonu'nun 33. haftasında bitime bir hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Beşiktaş Kulübünü vakfımıza üye tüm kulüp başkanlarımız adına tebrik ederiz." görüşlerine yer verdi.
- 28 Mayıs 2017, Pazar
- Güncelleme: 22:03
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Galatasaray Futbol Akademisi'ne taze kan
Toplam 2
Yorum
LAR VERİRSİN A TAKIMINA YÜREKTEN BAŞARILAR DİLİYORUZ SN BAYRAKTAR. İNŞALLAH PLANLI PROGRAMLI DİSİPLİNLİ BİR ÇALIŞMA İLE YENİ EMRE, BÜLENT, OKAN,TANJU,ÜMİT KARAN
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"Ligde kalmayı garantiledik, lig bitti"
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Yorum
YARDIM ETMEDİ Mİ AZİZ YARDIM ETMEDİ Mİ FB Lİ HAMZA HAMZAOĞLU.
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"Trabzonspor maçına çıkmayacağım"
Toplam 9
Yorum
KORKAK Ne sorumluluk alması. CV-sine Bursasporu düşürdü yazılmasın diye korkakça kaçdl bu da! Son maça çıkıp Trabzonu yenmek sorumluluk olurdu
TFF, Beşiktaş'ı kutladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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