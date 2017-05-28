 Talisca '3 yıllık sözleşme' sorusuna ne dedi? – Fotomaç – 28 Mayıs 2017
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    28 Mayıs 2017, Pazar
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    Talisca '3 yıllık sözleşme' sorusuna ne dedi?

    Talisca '3 yıllık sözleşme' sorusuna ne dedi?

    Talisca, Beşiktaş'ın sözleşme uzatma talebi gelirse kabul edeceğini söyledi.

    Gaziantepspor'u 4-0 mağlup ederek sezonun bitimine 1 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Beşiktaş'ın yıldız oyuncusu Talisca, "Yarın 3 yıllık sözleşme imzalamanı isterlerse ne dersin" sorusuna "Sözleşme imzalarım tabii, başkana bağlı" dedi.

    1. 28 Mayıs 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 22:28
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