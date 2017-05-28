Talisca '3 yıllık sözleşme' sorusuna ne dedi?
Talisca, Beşiktaş'ın sözleşme uzatma talebi gelirse kabul edeceğini söyledi.
Gaziantepspor'u 4-0 mağlup ederek sezonun bitimine 1 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Beşiktaş'ın yıldız oyuncusu Talisca, "Yarın 3 yıllık sözleşme imzalamanı isterlerse ne dersin" sorusuna "Sözleşme imzalarım tabii, başkana bağlı" dedi.
- 28 Mayıs 2017, Pazar
- Güncelleme: 22:28
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Galatasaray Futbol Akademisi'ne taze kan
Toplam 2
Yorum
LAR VERİRSİN A TAKIMINA YÜREKTEN BAŞARILAR DİLİYORUZ SN BAYRAKTAR. İNŞALLAH PLANLI PROGRAMLI DİSİPLİNLİ BİR ÇALIŞMA İLE YENİ EMRE, BÜLENT, OKAN,TANJU,ÜMİT KARAN
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"Ligde kalmayı garantiledik, lig bitti"
Toplam 1
Yorum
YARDIM ETMEDİ Mİ AZİZ YARDIM ETMEDİ Mİ FB Lİ HAMZA HAMZAOĞLU.
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"Trabzonspor maçına çıkmayacağım"
Toplam 9
Yorum
KORKAK Ne sorumluluk alması. CV-sine Bursasporu düşürdü yazılmasın diye korkakça kaçdl bu da! Son maça çıkıp Trabzonu yenmek sorumluluk olurdu
Talisca '3 yıllık sözleşme' sorusuna ne dedi? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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