Şenol Güneş tarihe geçti!
Beşiktaş'ın, ligin 33. haftasında şampiyonluğunu ilan etmesinin ardından Şenol Güneş de kulüp tarihine geçti.
Geçen sezon Beşiktaş'ı şampiyonluğa taşıyan Güneş, takımının bu sezon da aynı başarıyı göstererek siyah-beyazlı ekibi üst üste şampiyon yapan ilk yerli teknik direktör oldu. Şenol Güneş ayrıca Beşiktaş'ı üst üste ikinci kez Şampiyonlar Ligi'ne taşıyan ilk çalıştırıcı unvanını da aldı.
1959 sezonundan beri 12 şampiyonluğun 10'unu yabancı teknik adamlarla kazanan Beşiktaş, 3. kez yerli bir teknik direktörle şampiyonluğa ulaştı. Mustafa Denizli, 2008-2009'da siyah-beyazlı ekibe bu sevinci yaşatırken, Şenol Güneş geçen sezon aynı başarıya ulaşmıştı.
Beşiktaş'ın, 1959'da başlayan Süper Lig'de 12 şampiyonluğu bulunuyor. Ancak Beşiktaş'ın, 1959'da başlayan ligden önceki 2 şampiyonluğunun, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu kararıyla lig şampiyonluğuna eklenmesiyle siyah-beyazlıların kupa sayısı 14 olarak tescillendi.
- 28 Mayıs 2017, Pazar
- Güncelleme: 22:35
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Galatasaray Futbol Akademisi'ne taze kan
Toplam 2
Yorum
LAR VERİRSİN A TAKIMINA YÜREKTEN BAŞARILAR DİLİYORUZ SN BAYRAKTAR. İNŞALLAH PLANLI PROGRAMLI DİSİPLİNLİ BİR ÇALIŞMA İLE YENİ EMRE, BÜLENT, OKAN,TANJU,ÜMİT KARAN
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"Ligde kalmayı garantiledik, lig bitti"
Toplam 1
Yorum
YARDIM ETMEDİ Mİ AZİZ YARDIM ETMEDİ Mİ FB Lİ HAMZA HAMZAOĞLU.
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"Trabzonspor maçına çıkmayacağım"
Toplam 9
Yorum
KORKAK Ne sorumluluk alması. CV-sine Bursasporu düşürdü yazılmasın diye korkakça kaçdl bu da! Son maça çıkıp Trabzonu yenmek sorumluluk olurdu
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