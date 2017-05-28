Şenol Güneş: Aramız iyi, hallederiz

Şenol Güneş'in maç sonu açıklamaları şu şekilde;

'Sözün bittiği yerdeyiz'



"Sözün bittiği yerdeyiz. Sezon başından beri birçok sıkıntılarımız oldu. Bu takım bütün lig yarışlarına girdi. En rahat olduğumuz döndemde en kritik maçı kaybettik UEFA Avrupa Ligi'nde. Başta Başkan ve Yönetim Kurulu olmak üzere herkesi tebrik ediyorum. Karakteri ve yeteneğiyle bu şartları hak eden oyuncu grubunu ayrıca tebrik ediyorum."



'Bir gölün bir damlasıyım'



"Her sahaya gittiğimizde sahayı dolduran bir taraftar var. Bu camiaya şampiyonluk yakıştı. Ben de onların bir parçasıyım. Bir gölün bir damlasıyım."



'Yönetim ile oturur, konuşuruz'



"Benim görevim devam ediyor, iş bitsin. Yönetim ile oturur konuşuruz, bir karara varırız. Başkanla aramız iyi, yönetimle aramız iyi. Hepiniz bu takımın başarısı için buradayız."