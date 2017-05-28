Şenol Güneş: Aramız iyi, hallederiz
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, şampiyonluğun ardından sıcağı sıcağına açıklamalarda bulundu.
Şenol Güneş'in maç sonu açıklamaları şu şekilde;
'Sözün bittiği yerdeyiz'
"Sözün bittiği yerdeyiz. Sezon başından beri birçok sıkıntılarımız oldu. Bu takım bütün lig yarışlarına girdi. En rahat olduğumuz döndemde en kritik maçı kaybettik UEFA Avrupa Ligi'nde. Başta Başkan ve Yönetim Kurulu olmak üzere herkesi tebrik ediyorum. Karakteri ve yeteneğiyle bu şartları hak eden oyuncu grubunu ayrıca tebrik ediyorum."
'Bir gölün bir damlasıyım'
"Her sahaya gittiğimizde sahayı dolduran bir taraftar var. Bu camiaya şampiyonluk yakıştı. Ben de onların bir parçasıyım. Bir gölün bir damlasıyım."
'Yönetim ile oturur, konuşuruz'
"Benim görevim devam ediyor, iş bitsin. Yönetim ile oturur konuşuruz, bir karara varırız. Başkanla aramız iyi, yönetimle aramız iyi. Hepiniz bu takımın başarısı için buradayız."
- 28 Mayıs 2017, Pazar
- Güncelleme: 22:57
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Galatasaray Futbol Akademisi'ne taze kan
Toplam 2
Yorum
LAR VERİRSİN A TAKIMINA YÜREKTEN BAŞARILAR DİLİYORUZ SN BAYRAKTAR. İNŞALLAH PLANLI PROGRAMLI DİSİPLİNLİ BİR ÇALIŞMA İLE YENİ EMRE, BÜLENT, OKAN,TANJU,ÜMİT KARAN
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"Ligde kalmayı garantiledik, lig bitti"
Toplam 1
Yorum
YARDIM ETMEDİ Mİ AZİZ YARDIM ETMEDİ Mİ FB Lİ HAMZA HAMZAOĞLU.
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"Trabzonspor maçına çıkmayacağım"
Toplam 9
Yorum
KORKAK Ne sorumluluk alması. CV-sine Bursasporu düşürdü yazılmasın diye korkakça kaçdl bu da! Son maça çıkıp Trabzonu yenmek sorumluluk olurdu
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