 Şampiyonlar Ligi'nden Beşiktaş paylaşımı – Fotomaç – 28 Mayıs 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    28 Mayıs 2017, Pazar
    OYUN ENGLISH

    Şampiyonlar Ligi'nden Beşiktaş paylaşımı

    Şampiyonlar Ligi'nden Beşiktaş paylaşımı

    UEFA Şampiyonlar Ligi, Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşan Beşiktaş için Twitter hesabından paylaşım yaptı.

    Paylaşımda, "Tebrikler Beşiktaş. Türkiye'nin şampiyonu Beşiktaş, gelecek sezon yine Şampiyonlar Ligi gruplarında mücadele edecek" ifadeleri kullanıldı.

    1. 28 Mayıs 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 23:17
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Şampiyonlar Ligi'nden Beşiktaş paylaşımı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.