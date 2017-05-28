Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipler belli oldu!
Ve Süper Lig'in şampiyonu Beşiktaş ile ikinci sıradaki Medipol Başakşehir'e Şampiyonlar Ligi'nde zorlu rakipler! Beşiktaş Süper Lig'in 33. haftasında deplasmanda Gaziantepspor'u yenerek şampiyonluğunu ilan ederken, Medipol Başakşehir'in de ikinciliği kesinleşmiş oldu.
Süper Lig'de bitime bir hafta kala ilk iki sıranın netleşmesinin ardından, Beşiktaş ve Medipol Başakşehir'in UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiplerinin kim olacağı merak edilmeye başlandı.
Beşiktaş, şampiyon olarak UEFA Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan katılma hakkını kazandı. Siyah-beyazlı takımın büyük bir sürpriz olmazsa kuraya 4. torbadan katılması bekleniyor. Siyah-beyazlı takımı Real Madrid, Chelsea, Juventus, Barcelona, Manchester City, Tottenham gibi güçlü rakipler bekliyor...
BEŞİKTAŞ'IN İLK 3 TORBADAKİ MUHTEMEL RAKİPLERİ
1. TORBA: Real Madrid, Bayern Münih, Chelsea, Juventus, Benfica, Monaco, Spartak Moskova, Shakhtar Donetsk
2. TORBA: Barcelona, Atletico Madrid, Paris Saint-Germain, Borussia Dortmund, Manchester City, Porto, Manchester United, Roma
3. TORBA: Sevilla, Napoli, Tottenham, Basel, Anderlecht (Bu torbadaki bazı takımların, play-off oynama ihtimali de bulunuyor...)
4. TORBA: Beşiktaş, Medipol Başakşehir, Feyenoord, RB Leipzig, Celtic, Salzburg, Kopenhag (Başakşehir elemeleri geçerse...)
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR ELEME TURUNDA SERİBAŞI DEĞİL
Beşiktaş'ın ardından ikinci olan Medipol Başakşehir üçüncü eleme turuna seri başı olmadan katılacak. Seribaşı olmayan Başakşehir'in eleme turundaki muhtemel rakipleri arasında Dinamo Kiev, Ajax, Viktoria Plzen, Club Brugge ve CSKA Moskova da yer alıyor. Başakşehir 3. eleme turunu geçerse play-off turunda Napoli, Sevilla ve Liverpool gibi güçlü takımlarla eşleşme ihtimali bulunuyor.
- 28 Mayıs 2017, Pazar
- Güncelleme: 22:19
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Galatasaray Futbol Akademisi'ne taze kan
Toplam 2
Yorum
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"Ligde kalmayı garantiledik, lig bitti"
Toplam 1
Yorum
YARDIM ETMEDİ Mİ AZİZ YARDIM ETMEDİ Mİ FB Lİ HAMZA HAMZAOĞLU.
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"Trabzonspor maçına çıkmayacağım"
Toplam 9
Yorum
KORKAK Ne sorumluluk alması. CV-sine Bursasporu düşürdü yazılmasın diye korkakça kaçdl bu da! Son maça çıkıp Trabzonu yenmek sorumluluk olurdu
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