ŞAMPİYON BEŞİKTAŞ

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Gaziantepspor deplasmanına çıkan Beşiktaş, rakibini 4-0 mağlup etti ve ligin bitimine bir hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Geçen sene olduğu gibi bu sene de şampiyonluğu kimseye kaptırmayan Kartal, 15. şampiyonluğuna ulaşarak formasına da 3. yıldızı taktı. Maçın mutlak hakimi olan Beşiktaş, Gaziantepspor karşısında yakaladığı bir çok gol pozisyonundan yararlanamadı. Rakibini kendi yarı alanına hapseden Kartal, galibiyete Ryan Babel, Oğuzhan Özyakub ve Talisca'nın (2) golleriyle ulaştı.

RYAN BABEL'DEN FÜZE

Şampiyonluk maçına çıkan Beşiktaş'ta gol perdesini Ryan Babel açtı. G.Antep maçını da boş geçmeyen Hollandalı 6. dakikada golünü kaydetti. Oğuzhan Özyakup'un pası ile sol çaprazda topla buluşan Ryan Babel ceza yayının sol tarafına kadar topu sürdü ve yerden sert vuruşunda top kalenin sol tarafından filelerle buluştu.

TALİSCA VURDU ERTEN ÇIKARDI

Gaziantepspor karşısında ikinci golü arayan Beşiktaş, bir fırsattan daha yararlanamadı. 19. dakikada ceza sahasının sağ tarafından kazanılan serbest vuruşta topun başına Talisca geçti. Barajın üstünden uzak direğe sert bir vuruş çıkaran Talisca, kaleci Erten'in son andaki müdahalesiyle gol sevinci yaşayamadı.

CENK ŞANSIZLIĞINI KIRAMADI

İlk yarının hakimi olan Beşiktaş, rakibi üzerinde baskısını kurdu ancak aradığı ikinci golü bir türlü gelmedi. 37. dakikada Gökhan Gönül sağ taraftan kullandığı uzun taşa Cenk Tosun iyi yükseldi. Cenk'in kafa vuruşunda top, yan direğin dibinden auta gitti.

OĞUZHAN'DAN HARİKA GOL

Beşiktaş aradığı ikinci golü 40. dakikada Oğuzhan Özyakup'la buldu. Sol kanatta Babel'le tek pas yaparak ceza sahasına giren Oğuzhan, ceza sahası içi sol çaprazdan ayağının dışıyla yerden topu, uzak noktadaki direğin dibinden ağlara gönderdi.

TALİSCA BU KEZ ERTEN'İ MAĞLUP ETTİ

İkinci yarıda da baskılı oynayan taraf olan Beşiktaş, girdiği birçok gol pozisyonundan yararlanamadı. Ancak sahneye duran top ustası Talisca çıktı ve G.Antep'te takımını yalnız bırakmayan 25 bin Beşiktaşlı taraftara şampiyonluk marşları okuttu. 66'da Ceza sahası sağ tarafından kullanılan serbest vuruşta Anderson Talisca doğrudan kaleyi düşündü ve kaleci Erten'in müdahalesine rağmen top sağ köşeden filelerle buluştu

TALİSCA'DAN ŞAMPİYONLUĞU ANLATAN GOL

Beşiktaş, Anderson Talisca'nın golü ile dört farklı üstünlüğü elde etti.Kaleci Erten'in yanlış pasında ceza sahasın dışı sağ çaprazadan Anderson Talisca sol ayağının içi ile harika bir şut çıkarttı ve meşin yuvarlağı sol köşeden filelerle buluşturdu.

DEMBA BA DİREĞE TAKILDI

77'de Aboubakar'ın yerine oyuna dahil olan Demba Ba girdiği ilk gol pozisyonunda golü bulamadı. 79'da hızlı gelişen Beşiktaş atağında Tolgay Arslan'ın ara pası ile sağ çaprazda kaleci ile karşı karşıya kalan Demba Ba ceza sahasına girer girmez yerden vuruşunu yaptı ancak top sağ kale direğine çarparak oyun alanını terk etti.