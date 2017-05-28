Rooney Ada’ya kapalı
Beşiktaş'ta yönetimin 3. yıldız hediyesi olarak düşündüğü Wayne Rooney'den ilginç açıklama. 31 yaşındaki ünlü yıldız "İngiltere'de sadece Manchester United ve Everton'da oynarım. Kariyerime yurt dışında devam edeceğim" dedi. Kartal 31 yaşındaki süper yıldızı çok istese de Wayne Rooney'nin rotasının ABD olması bekleniyor.
- 28 Mayıs 2017, Pazar
- Güncelleme: 01:25
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Emre Mor'u ister misiniz?
Toplam 26
Yorum
Kartal Emre Mor ligi çalkalar bence 3 tane Bruma eder hele Beşiktaşta tadından yenmes bırak sal gitsin defansları paramparça eder iyiceyorarbitirir
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Eliaquim Mangala Kartal’a doğru
Toplam 22
Yorum
Kadir zaten top oynamaya gelmezlerki, eglenceye, Mangala gelirler
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Fenerbahçe - Trabzonspor | Canlı Anlatım
Toplam 6
Yorum
Ilk defa Ilk defa sunu soyluyorum insallah 5 yersin bu ne rezil bir takim toptan afamdan korkan ayakta uyuyan reziller
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