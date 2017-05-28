Rooney Ada’ya kapalı

Beşiktaş'ta yönetimin 3. yıldız hediyesi olarak düşündüğü Wayne Rooney'den ilginç açıklama. 31 yaşındaki ünlü yıldız "İngiltere'de sadece Manchester United ve Everton'da oynarım. Kariyerime yurt dışında devam edeceğim" dedi. Kartal 31 yaşındaki süper yıldızı çok istese de Wayne Rooney'nin rotasının ABD olması bekleniyor.