 Rooney Ada’ya kapalı – Fotomaç – 28 Mayıs 2017
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    28 Mayıs 2017, Pazar
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    Rooney Ada’ya kapalı

    Rooney Ada’ya kapalı

    'ta yönetimin 3. yıldız hediyesi olarak düşündüğü Wayne Rooney'den ilginç açıklama. 31 yaşındaki ünlü yıldız "İngiltere'de sadece Manchester United ve Everton'da oynarım. Kariyerime yurt dışında devam edeceğim" dedi. Kartal 31 yaşındaki süper yıldızı çok istese de 'nin rotasının ABD olması bekleniyor.

    1. 28 Mayıs 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 01:25
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