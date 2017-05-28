Rıdvan Dilmen'den şampiyonluk yorumu
Usta yorumcu Rıdvan Dilmen, Beşiktaş'ın Gaziantepspor'u 4-0 yenip şampiyonluğa ulaşmasını değerlendirdi.
Usta yorumcu Rıdvan Dilmen, Gaziantepspor-Beşiktaş maçının ilk yarısını değerlendirdi.
Dilmen, "Bir tek Galatasaray'ın 4 sene üst üste olduğu sezonda ilk kez Beşiktaş favori gösterildiği bir sezonda şampiyon oldu. Hak ettiği ve zorlanmadan kazandığı bir şampiyonluk kazandı. Saygıyla alkışlıyoruz Beşiktaş'ı."
"Çok iyi teknik adam, çok iyi taraftar ile bu başarıyı kazandı. Şenol Güneş aç ve doymuyor. Şenol Güneş futbol ekolünün nasıl olması gerektiğini gösterdi. Beşiktaş Başkanı ve yönetimini kutlamak lazım. Siyah Beyazlılar'ın büyük bir öz güveni var. "
"Sosa'dan sonra iyi transfer politikası da bu başarısının gelmesine neden oldu. Ağustos'ta favori olan Beşiktaş, şimdi şampiyon oldu. Şampiyonluklar çok zordur ama Beşiktaş 3-0'ı kabul etmeyen bir hoca ile çalışıyor. Beşiktaş dolu dolu şampiyon oldu. Başakşehir'i de tebrik etmek lazım büyük iş başardılar." dedi.
- 28 Mayıs 2017, Pazar
- Güncelleme: 22:44
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Galatasaray Futbol Akademisi'ne taze kan
Toplam 2
Yorum
LAR VERİRSİN A TAKIMINA YÜREKTEN BAŞARILAR DİLİYORUZ SN BAYRAKTAR. İNŞALLAH PLANLI PROGRAMLI DİSİPLİNLİ BİR ÇALIŞMA İLE YENİ EMRE, BÜLENT, OKAN,TANJU,ÜMİT KARAN
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"Ligde kalmayı garantiledik, lig bitti"
Toplam 1
Yorum
YARDIM ETMEDİ Mİ AZİZ YARDIM ETMEDİ Mİ FB Lİ HAMZA HAMZAOĞLU.
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"Trabzonspor maçına çıkmayacağım"
Toplam 9
Yorum
KORKAK Ne sorumluluk alması. CV-sine Bursasporu düşürdü yazılmasın diye korkakça kaçdl bu da! Son maça çıkıp Trabzonu yenmek sorumluluk olurdu
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