 Rıdvan Dilmen'den şampiyonluk yorumu – Fotomaç – 28 Mayıs 2017
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    28 Mayıs 2017, Pazar
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    Rıdvan Dilmen'den şampiyonluk yorumu

    Rıdvan Dilmen'den şampiyonluk yorumu

    Usta yorumcu Rıdvan Dilmen, Beşiktaş'ın Gaziantepspor'u 4-0 yenip şampiyonluğa ulaşmasını değerlendirdi.

    Usta yorumcu Rıdvan Dilmen, Gaziantepspor-Beşiktaş maçının ilk yarısını değerlendirdi.

    Dilmen, "Bir tek Galatasaray'ın 4 sene üst üste olduğu sezonda ilk kez Beşiktaş favori gösterildiği bir sezonda şampiyon oldu. Hak ettiği ve zorlanmadan kazandığı bir şampiyonluk kazandı. Saygıyla alkışlıyoruz Beşiktaş'ı."

    "Çok iyi teknik adam, çok iyi taraftar ile bu başarıyı kazandı. Şenol Güneş aç ve doymuyor. Şenol Güneş futbol ekolünün nasıl olması gerektiğini gösterdi. Beşiktaş Başkanı ve yönetimini kutlamak lazım. Siyah Beyazlılar'ın büyük bir öz güveni var. "

    "Sosa'dan sonra iyi transfer politikası da bu başarısının gelmesine neden oldu. Ağustos'ta favori olan Beşiktaş, şimdi şampiyon oldu. Şampiyonluklar çok zordur ama Beşiktaş 3-0'ı kabul etmeyen bir hoca ile çalışıyor. Beşiktaş dolu dolu şampiyon oldu. Başakşehir'i de tebrik etmek lazım büyük iş başardılar." dedi.

    1. 28 Mayıs 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 22:44
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