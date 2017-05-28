 Rhodolfo’dan 1.2 geliyor – Fotomaç – 28 Mayıs 2017
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    28 Mayıs 2017, Pazar
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    ’dan 1.2 geliyor

    Rhodolfo’dan 1.2 geliyor

    Geçirdiği sakatlık sonrası sahalara beklenilen seviyede dönemeyen Rhodolfo gözden çıkarılmıştı. Brezilyalı savunmacıya Flamengo kanca atmıştı. Sağlık kontrollerinde sıkıntı çıkmazsa 1.2 milyon euro'ya satılacak.

    1. 28 Mayıs 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 01:24
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