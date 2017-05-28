 Quaresma taraftara seslendi – Fotomaç – 28 Mayıs 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    28 Mayıs 2017, Pazar
    OYUN ENGLISH

    taraftara seslendi

    Quaresma taraftara seslendi

    Beşiktaş'ın Portekizli yıldızı , Gaziantep'teki galibiyetin ardından taraftarlara mesaj gönderdi ve "Taraftar bana aşık ben de taraftara aşğım" dedi.

    İşte 'nın açıklamaları: "Çok mutluyum. Büyük takım gibi mücadele ettik şimdi de büyük takım gibi bu taraftar şampiyonluğu kutlayacak. Bu taraftar bana aşık ben de onlara aşığım. Kanımın son damlasına kadar sahada savaşacağım."

    1. 28 Mayıs 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 23:05
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Quaresma taraftara seslendi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.