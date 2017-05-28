Quaresma taraftara seslendi

İşte Quaresma'nın açıklamaları: "Çok mutluyum. Büyük takım gibi mücadele ettik şimdi de büyük takım gibi bu taraftar şampiyonluğu kutlayacak. Bu taraftar bana aşık ben de onlara aşığım. Kanımın son damlasına kadar sahada savaşacağım."