Quaresma taraftara seslendi
Beşiktaş'ın Portekizli yıldızı Quaresma, Gaziantep'teki galibiyetin ardından taraftarlara mesaj gönderdi ve "Taraftar bana aşık ben de taraftara aşğım" dedi.
İşte Quaresma'nın açıklamaları: "Çok mutluyum. Büyük takım gibi mücadele ettik şimdi de büyük takım gibi bu taraftar şampiyonluğu kutlayacak. Bu taraftar bana aşık ben de onlara aşığım. Kanımın son damlasına kadar sahada savaşacağım."
- 28 Mayıs 2017, Pazar
- Güncelleme: 23:05
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Galatasaray Futbol Akademisi'ne taze kan
Toplam 2
Yorum
LAR VERİRSİN A TAKIMINA YÜREKTEN BAŞARILAR DİLİYORUZ SN BAYRAKTAR. İNŞALLAH PLANLI PROGRAMLI DİSİPLİNLİ BİR ÇALIŞMA İLE YENİ EMRE, BÜLENT, OKAN,TANJU,ÜMİT KARAN
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"Ligde kalmayı garantiledik, lig bitti"
Toplam 1
Yorum
YARDIM ETMEDİ Mİ AZİZ YARDIM ETMEDİ Mİ FB Lİ HAMZA HAMZAOĞLU.
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"Trabzonspor maçına çıkmayacağım"
Toplam 9
Yorum
KORKAK Ne sorumluluk alması. CV-sine Bursasporu düşürdü yazılmasın diye korkakça kaçdl bu da! Son maça çıkıp Trabzonu yenmek sorumluluk olurdu
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