 Quaresma şoku – Fotomaç – 28 Mayıs 2017
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    28 Mayıs 2017, Pazar
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    Quaresma şoku

    Quaresma şoku

    Arka adalesindeki ağrıları artan Portekizli bu akşam forma giyemeyecek. Q7’nin sezonu kapattığı belirtildi.

    'ta kritik maç öncesi Ricardo Quaresma şoku yaşandı... Portekizli yıldız, son antrenmanda arka adalesindeki ağrılar artınca Gaziantep karşısında riske edilmemesine karar verildi. Q7'nin son hafta da oynamasının zor olduğu, sezonu kapattığı iddia edildi. Tecrübeli oyuncu buna rağmen kafilede yer aldı. Şenol Güneş'in Quaresma'nın yerine bu akşam Cenk Tosun'a şans tanıması bekleniyor. Ağrıları nedeniyle geçen hafta dinlendirilen Atiba Hutchinson da kadroya dahil edildi. Kanadalı ön libero büyük olasılıkla yedek soyunacak. Orta sahada Tolgay-Oğuzhan ikilisi olacak.

    3 SİLAHŞORA DİRENMEK ZOR
    Quaresma'nın sakatlanmasıyla ilk 11'de sahaya çıkacak olan Cenk-Aboubakar-Talisca üçlüsü bu sezon ligde toplam 40 gol attı. Kamerunlu Aboubakar, 25 maçta 11 gol atıp 4 asist yaparken, Cenk Tosun (18) ve Talisca da (11) kez fileleri havalandırdı. Üç silahşor, Süper Lig'de 8 takımdan fazla gol attı.
    1. 28 Mayıs 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 01:22
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