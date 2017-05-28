 Oğuzhan o kulübü tebrik etti – Fotomaç – 28 Mayıs 2017
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    28 Mayıs 2017, Pazar
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    Oğuzhan o kulübü tebrik etti

    Oğuzhan o kulübü tebrik etti

    Beşiktaş'ın yıldız oyuncusu Oğuzhan Özyakup, siyah-beyazlı kulübün şampiyonluğunu ilan etmesinin ardından yaptığı açıklamada Medipol Başakşehir'i kutladı.

    Başakşehir'in şampiyonluk yarışında olmasıyla ilgili olarak "Kimse beklemiyordu" açıklaması yapan siyah-beyazlı oyuncu şöyle konuştu:

    "Şampiyonluğu çok istedik, Başakşehir'i de tebrik ediyorum. Kimse beklemiyorduk. Geçen sene şampiyon olduk, bu sene daha çok zor olacağını biliyorduk. Her şeyden önemlisi şampiyon olduk."

    1. 28 Mayıs 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 22:24
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