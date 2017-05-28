Oğuzhan o kulübü tebrik etti
Beşiktaş'ın yıldız oyuncusu Oğuzhan Özyakup, siyah-beyazlı kulübün şampiyonluğunu ilan etmesinin ardından yaptığı açıklamada Medipol Başakşehir'i kutladı.
Başakşehir'in şampiyonluk yarışında olmasıyla ilgili olarak "Kimse beklemiyordu" açıklaması yapan siyah-beyazlı oyuncu şöyle konuştu:
"Şampiyonluğu çok istedik, Başakşehir'i de tebrik ediyorum. Kimse beklemiyorduk. Geçen sene şampiyon olduk, bu sene daha çok zor olacağını biliyorduk. Her şeyden önemlisi şampiyon olduk."
- 28 Mayıs 2017, Pazar
- Güncelleme: 22:24
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Galatasaray Futbol Akademisi'ne taze kan
Toplam 2
Yorum
LAR VERİRSİN A TAKIMINA YÜREKTEN BAŞARILAR DİLİYORUZ SN BAYRAKTAR. İNŞALLAH PLANLI PROGRAMLI DİSİPLİNLİ BİR ÇALIŞMA İLE YENİ EMRE, BÜLENT, OKAN,TANJU,ÜMİT KARAN
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"Ligde kalmayı garantiledik, lig bitti"
Toplam 1
Yorum
YARDIM ETMEDİ Mİ AZİZ YARDIM ETMEDİ Mİ FB Lİ HAMZA HAMZAOĞLU.
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"Trabzonspor maçına çıkmayacağım"
Toplam 9
Yorum
KORKAK Ne sorumluluk alması. CV-sine Bursasporu düşürdü yazılmasın diye korkakça kaçdl bu da! Son maça çıkıp Trabzonu yenmek sorumluluk olurdu
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