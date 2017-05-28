Oğuzhan o kulübü tebrik etti

Başakşehir'in şampiyonluk yarışında olmasıyla ilgili olarak "Kimse beklemiyordu" açıklaması yapan siyah-beyazlı oyuncu şöyle konuştu:

"Şampiyonluğu çok istedik, Başakşehir'i de tebrik ediyorum. Kimse beklemiyorduk. Geçen sene şampiyon olduk, bu sene daha çok zor olacağını biliyorduk. Her şeyden önemlisi şampiyon olduk."