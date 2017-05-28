 Muharrem Usta, Beşiktaş'ı tebrik etti – Fotomaç – 28 Mayıs 2017
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    28 Mayıs 2017, Pazar
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    Muharrem Usta, Beşiktaş'ı tebrik etti

    Muharrem Usta, Beşiktaş'ı tebrik etti

    Trabzonspor Kulübü Başkanı Muharrem Usta, Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Gaziantepspor'u deplasmanda 4-0 yenerek şampiyonluğunu ilan eden Beşiktaş'ı tebrik etti.

    Başkan Usta, Twitter'daki hesabından yaptığı paylaşımda, "Sonuçta bir takım şampiyon oluyor. Başarının anahtarı sabır, istikrar, süreklilik. Tebrikler Beşiktaş. Başarı paylaştıkça güzeldir." ifadesine yer verdi.

    1. 28 Mayıs 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 22:55
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