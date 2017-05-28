 Mangala’da rakip Newcastle – Fotomaç – 28 Mayıs 2017
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    28 Mayıs 2017, Pazar
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    ’da rakip Newcastle

    Mangala’da rakip Newcastle

    Siyah-beyazlı ekibin stoper transferindeki 1 numaralı hedefi olan Eliaquim Mangala'da ciddi bir rakip çıktı. Yeniden Premier Lig'e yükselen Newcastle United, Fransız futbolcuya talip oldu. Newcastle, City ile masaya oturdu.

    1. 28 Mayıs 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 01:22
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