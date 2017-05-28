 Kutlamalara holiganlar gölge düşürdü – Fotomaç – 28 Mayıs 2017
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    28 Mayıs 2017, Pazar
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    Kutlamalara holiganlar gölge düşürdü

    Kutlamalara holiganlar gölge düşürdü

    Gaziantepspor'u 4-0 yenerek şampiyonluğunu garantileyen Beşiktaş'ın taraftarları maç bitiminde büyük coşku yaşadı. Maçın bitiş düdüğü sonrasında kutlamalar için dışarı çıkan Beşiktaş taraftarları çeşitli illerde saldırılara uğradı.

    Kayseri'deki kutlamalarda kan aktı

    ?Beşiktaş'ın şampiyonluğu Kayseri'de de büyük coşku ile kutlandı. Kutlamalar sırasında çıkan tartışmada bir taraftar bacağından bıçaklanarak yaralandı. Maçın bitiş düdüğü sonrasında kutlamalar için dışarı çıkan Beşiktaş taraftarları ile bir grup arasında kavga çıktı. Kavgada Y.E. isimli bir genç bacağından bıçaklanarak yaralandı. Yaralı genç olay yerine çağrılan ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

    Yüzlerce Beşiktaş taraftarı şampiyonluğu Sivas Caddesi'nden Cumhuriyet Meydanı'na gelerek kutladı. Kutlamalar sırasında polis ekipleri yoğun güvenlik önlemleri aldı.

    Diyarkbakır'da kutlamalara holiganlar gölge düşürdü

    Diyarbakır'da kendilerine "Azrailler" adını veren Diyarbekirspor'un taraftar grubu, Beşiktaşlıların şampiyonluk kutlamalarına izin vermedi. Kentin Yenişehir ilçesinde bir araya gelen grup, üzerinde Beşiktaş'ı temsil eden forma, atkı ve bere bulunan vatandaşlara saldırdı, flamaları yaktı. Bazı Beşiktaşlı taraftarlar sinir krizleri geçirdi.

    1. 28 Mayıs 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 23:22
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