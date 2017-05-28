Kutlamalara holiganlar gölge düşürdü
Gaziantepspor'u 4-0 yenerek şampiyonluğunu garantileyen Beşiktaş'ın taraftarları maç bitiminde büyük coşku yaşadı. Maçın bitiş düdüğü sonrasında kutlamalar için dışarı çıkan Beşiktaş taraftarları çeşitli illerde saldırılara uğradı.
Kayseri'deki kutlamalarda kan aktı
?Beşiktaş'ın şampiyonluğu Kayseri'de de büyük coşku ile kutlandı. Kutlamalar sırasında çıkan tartışmada bir taraftar bacağından bıçaklanarak yaralandı. Maçın bitiş düdüğü sonrasında kutlamalar için dışarı çıkan Beşiktaş taraftarları ile bir grup arasında kavga çıktı. Kavgada Y.E. isimli bir genç bacağından bıçaklanarak yaralandı. Yaralı genç olay yerine çağrılan ambulans ile hastaneye kaldırıldı.
Yüzlerce Beşiktaş taraftarı şampiyonluğu Sivas Caddesi'nden Cumhuriyet Meydanı'na gelerek kutladı. Kutlamalar sırasında polis ekipleri yoğun güvenlik önlemleri aldı.
Diyarkbakır'da kutlamalara holiganlar gölge düşürdü
Diyarbakır'da kendilerine "Azrailler" adını veren Diyarbekirspor'un taraftar grubu, Beşiktaşlıların şampiyonluk kutlamalarına izin vermedi. Kentin Yenişehir ilçesinde bir araya gelen grup, üzerinde Beşiktaş'ı temsil eden forma, atkı ve bere bulunan vatandaşlara saldırdı, flamaları yaktı. Bazı Beşiktaşlı taraftarlar sinir krizleri geçirdi.
- 28 Mayıs 2017, Pazar
- Güncelleme: 23:22
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Galatasaray Futbol Akademisi'ne taze kan
Toplam 2
Yorum
LAR VERİRSİN A TAKIMINA YÜREKTEN BAŞARILAR DİLİYORUZ SN BAYRAKTAR. İNŞALLAH PLANLI PROGRAMLI DİSİPLİNLİ BİR ÇALIŞMA İLE YENİ EMRE, BÜLENT, OKAN,TANJU,ÜMİT KARAN
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"Ligde kalmayı garantiledik, lig bitti"
Toplam 1
Yorum
YARDIM ETMEDİ Mİ AZİZ YARDIM ETMEDİ Mİ FB Lİ HAMZA HAMZAOĞLU.
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"Trabzonspor maçına çıkmayacağım"
Toplam 9
Yorum
KORKAK Ne sorumluluk alması. CV-sine Bursasporu düşürdü yazılmasın diye korkakça kaçdl bu da! Son maça çıkıp Trabzonu yenmek sorumluluk olurdu
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